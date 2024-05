Acabades: finalitzen les obres de l'accessibilitat a l'estació de metro de Maragall

per Pau Arriaga Pérez

La Conselleria de Territori ha finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Maragall del metro de Barcelona. Aquesta estació és tant de la L4 (groga) com de la L5 (blava).

Els treballs han tingut un pressupost de 14,4 milions d'euros, finançats amb fons europeus Feder, ha explicat la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.

Els treballs han servit per adaptar el vestíbul de la L5 que dóna al carrer de Ramon Albó, amb la instal·lació d'un ascensor i la reconfiguració de l'espai interior.

També s'han ubicat diverses rampes al passadís entre la L5 i la L4 per eliminar les escales i s'han instal·lat ascensors per connectar els diferents nivells amb les andanes de la L4.

Aquestes obres es van iniciar el 2020, amb l'adaptació de l'estació de la L4, i un cop finalitzades, 154 de les 163 estacions del metro estan adaptades.

Cercant l'accessibilitat universal

Des del 1992, les estacions de la xarxa de metro que es construeixen o rehabiliten asseguren l'accessibilitat.

TMB explica que segueix millorant l'accessibilitat del metro per a tothom mitjançant l'adaptació progressiva de les instal·lacions. Això inclou la implementació, a tota la xarxa, de distribuïdores amb sistema de navegació per veu, d'encaminadors per a persones cegues a moltes estacions i de dispositius lluminosos de tancament de portes en un nombre creixent de trens.

A més, des del 2012, els Punts TMB d'informació i atenció al ciutadà ofereixen un mapa amb relleu de la xarxa de metro i una guia de metro en braille, actualitzada fins al 2024.

Quines són les estacions pendents dadaptació?

A la seva pàgina web, TMB explica que, encara avui, hi ha diverses estacions de les línies més antigues (l'L9 i l'L10 estan totalment adaptades) encara estan pendents d'estar adaptades.

A data de maig de 2024 són

L1: Plaça de Sants, Espanya, Urquinaona i Clot

L3: Espanya

L4: Verdaguer, Urquinaona i Ciutadella-Vila Olímpica

L5: Virrei Amat, Verdaguer i Plaça de Sants

Enllaços entre línies/operadors no adaptats

Catalunya L1/Rodalies – L3/FGC (no és accessible l'enllaç des de la L1 de metro i Rodalies a la L3 de metro i FGC, i viceversa).

Passeig de Gràcia L2/L4 - L3/Rodalies/Renfe (no és accessible l'enllaç des de la L2 i la L4 de metro a la L3 de metro ia Rodalies/Renfe, i viceversa).

Clot L1 – L2 (no és accessible l'enllaç des de la L1, que és una estació no accessible, a la L2, que és una estació accessible, i viceversa).