Accident simulat a Vic amb 18 víctimes en un macroatropellament de vianants

Aquest divendres s'ha celebrat a la plaça Major de Vic la Jornada d'Emergències d'Osona, organitzada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Consorci Hospitalari de Vic. La jornada ha tingut lloc en el marc dels actes de celebració del 30 aniversari de la posada en marxa de la primera base assistencial del SEM a Osona, i, per tant, de la primera unitat de Suport Vital Avançat (SVA) que donava cobertura i resposta a l'emergència ia la urgència extrahospitalària a tota la comarca.

L´acte central de la jornada ha estat un exercici de simulació amb la participació d´un centenar de persones voluntàries i professionals del Sistema d´Emergències Mèdiques, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana de Vic i Protecció Civil de Vic.

El públic que ha assistit a la jornada, format per veïns de Vic i estudiants de diferents centres educatius de la ciutat, també s'ha pogut acostar als estands del SEM, Mossos d'Esquadra, Bombers, Guàrdia Urbana i Protecció Civil per conèixer de prop dels vehicles que fan servir els cossos d'emergències. El SEM va exposar, entre altres recursos, la nova Unitat dAltes Capacitats (Q00), destinada al Trasllat Crític d'Alta complexitat. Aquesta unitat de grans dimensions està especialitzada en pacient crític complex, tant adult com pediàtric, i permet apropar una UCI de tercer nivell a qualsevol punt del territori.

L'incident simulat: 18 víctimes fruit d'un atropellament de vianants i l'impacte de dos cotxes

Durant la simulació, s'ha recreat un incident causat per un cotxe ocupat per dues persones (conductor i copilot) que ha entrat a gran velocitat a la plaça Major de Vic perseguit per una patrulla dels Mossos d'Esquadra per possible tinença de substàncies il·legals . Quan el vehicle va accedir a la zona, va atropellar 12 vianants i, finalment, va impactar amb un altre cotxe estacionat amb quatre ocupants, dos adults i dos menors. En total, l'incident ha causat 18 víctimes de gravetat diversa.

L'exercici ha reproduït l'activació inicial al 112 per part de la patrulla de Mossos d'Esquadra que perseguia al vehicle sospitós. Des del 112 s'ha informat sobre l'incident a Mossos d'Esquadra, Bombers i la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM. Des de la CECOS s'ha coordinat l'activació de 9 unitats: 2 unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), 3 unitats de Suport Vital Avançat (SVA), 3 unitats de Logística, una Unitat de Coordinació Operativa, un equip de psicòlegs i tres comandaments .

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i Protecció Civil de Vic van contribuir a garantir la seguretat ia coordinar l'escenari, mentre que els Bombers van excarcerar les persones que estaven atrapades als vehicles impactats.

Els 27 professionals del SEM que han participat en la simulació, metges/es, infermeres, tècnics/ques en emergències mèdiques (TES) i una psicòloga, s'han encarregat de la valoració i selecció dels afectats, així com de l'assistència, estabilització i trasllat a l'Hospital de Vic.

Per part seva, el cos de Mossos d'Esquadra va participar amb 4 dispositius i un helicòpter, els Bombers van mobilitzar 2 dotacions, la Guàrdia Urbana va activar 4 vehicles, i Protecció Civil va desplegar 2 recursos.

30 anys de la base del SEM a Osona

La primera base assistencial col·laboradora del SEM a Catalunya va ser la de Vic, que va entrar en funcionament el febrer de 1994 a l'aleshores anomenat Hospital General. A través d'una aliança estratègica entre el SEM i l'hospital, els professionals sanitaris fan guàrdies a les dues organitzacions i generen sinergies en benefici de l'atenció a la ciutadania.

Jordi Calafell, cap territorial del SEM a Catalunya Central, ha explicat que “els 30 anys de la base assistencial a Osona demostren que aquesta col·laboració està plenament consolidada i que totes les institucions sanitàries que contribueixen estan implicades al 100%”. "Assegurar la resposta sanitària a les situacions d'urgència i emergència prehospitalària a tot Catalunya, les 24 hores, els 365 dies de l'any, és la nostra prioritat i el nostre compromís", ha assenyalat Calafell.

Alba Oms, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, ha tingut paraules d'agraïment als professionals que han treballat a la base del SEM a Vic en algun moment d'aquests 30 anys. Aquesta base avançada va ser la primera de la Regió Sanitària Catalunya Central i ha contribuït a “avançar en un model sanitari per a Osona basat en una bona coordinació entre els professionals de totes les línies assistencials de salut amb el lideratge del departament i el Servei Català de la Salut ”. Oms ha dit que el SEM “és una peça clau per a la resposta en les necessitats assistencials urgents i emergents”.

Sara Manjón, gerent del Consorci Hospitalari de Vic – Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, ha afegit que “amb aquest exercici d'avui remarquem la importància de treballar en equip, la col·laboració i responsabilitat; alhora que celebrem els 30 anys de la creació de la primera base d'una unitat de Suport Vital Avançat d'Osona, que va marcar un abans i un després a l'assistència sanitària a la comarca. La base del SEM de l'Hospital Universitari de Vic va ser la primera a Catalunya d'un hospital concertat”.