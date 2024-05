L'acció d'Amics de la Rambla per mesurar l'impacte del turisme al passeig

El nou president d'Amics de la Rambla de Barcelona, Pau Bosch, ha revelat en una entrevista a Europa Press que l'associació ha instal·lat set antenes (cinc als terrats i dues al Port de Barcelona) per estudiar el flux de turistes al passeig .

Ho han impulsat en el marc del pla per canviar el turisme urbà de la Rambla, que es finança amb part de la recaptació de la taxa turística municipal i amb l'empresa GetYourGuide.

Amb aquesta mesura, que anomenen Observatori Rambla , han col·locat aquestes antenes per mesurar els fluxos i l'afluència de persones a temps real, "per veure en quins moments hi ha massificació o no, i com gestionar-ho".

Els primers resultats indiquen que l'afluència de persones que passa per la Rambla és molt superior a la gent que hi pernocta. "Per tant, per molta regulació que es faci al tema de pernoctació, no té cap implicació en el tema d'afluència", apunta.

Creueristes

Per ell, aquest estudi dels fluxos servirà perquè la gent conegui millora els comportaments dels turistes, i alerta que el darrer estudi de mobilitat que es va fer a la Rambla té més de 10 anys.

En aquest sentit, critica que "es fa molta demagògia" amb les xifres que es posen sobre la taula quan s'aborden els reptes del turisme, perquè no estan actualitzades, i ha posat com a exemple el cas dels creueristes.

Per això han instal·lat també antenes al Port de Barcelona, que serviran per quantificar la gent que surt de creuers per visitar la ciutat i en quins horaris.

"Hem de frenar la demagògia perquè encara incrementarà la turismefòbia gratuïta", i ha avisat a l'Ajuntament que prohibir els pisos turístics no tindrà cap efecte sobre l'afluència a l'espai públic.

Aquesta és una de les primeres actuacions que ha dut a terme Bosch des que va assumir el càrrec de president a l'abril per complir el seu objectiu: "Dignificar la Rambla en tots els aspectes, començant per l'oferta comercial i gastronòmica".

Nous souvenirs

Amb l'objectiu de dignificar l'oferta comercial al passeig, ha explicat que l'entitat ha creat nous souvenirs pensats per al públic local i per als visitants, amb la idea que es venguin a les botigues de la Rambla.

Bosch ha assenyalat que s'han creat uns pòsters “amb aspecte retro” de dissenyadors locals i en col·laboració amb les escoles de disseny Elisava i Massana que reivindiquen aspectes com la flor de la Rambla.

"La rambla del Mar"

Respecte a la reforma del passeig, centrada ara en la primera fase a la part baixa entre Colom i Santa Madrona, ha considerat que "ha anat força malament" per les afectacions als veïns, i confia que millori a la segona fase, que comença el 15 de juny.

Sobre si confia que l'Ajuntament compleixi el calendari previst, amb la seva finalització el 2027, ha respost: “Quan hi ha voluntat política i hi ha un pressupost aprovat i hi ha realment un interès perquè les coses es facin, es fan”, i ha posat com a exemple la construcció de l'eix verd de Consell de Cent.

Ha recalcat el seu interès de crear "la Rambla del mar", entesa com la prolongació del passeig fins a la Torre del Rellotge i fins a la platja de Sant Sebastià perquè la gent no arribi al Maremagnum i torni a pujar fins a la plaça de Catalunya, sinó que pugui arribar fins a la platja.

Bosch ha demanat a Collboni que la reforma vagi acompanyada de la reparació de les estàtues de Colom, de la Foneria de Canons, de l'edifici de la Duana i de l'Estació del Nord, entre altres edificis, per dinamitzar aquestes zones, i que els ho traslladi el president del Govern, Pedro Sánchez, ja que els edificis són titularitat de l'Estat.