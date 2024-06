Així afectarà la Fórmula 1 Barcelona Road Show al trànsit

Barcelona es prepara per viure un esdeveniment extraordinari amb l'arribada de l'F1 Live Barcelona Road Show. Aquesta espectacular exhibició de la Fórmula 1 recorrerà els carrers més emblemàtics de la ciutat comtal, paral·lelament al Gran Premi d'Espanya que se celebrarà a Montmeló. Amb la participació d'escuderies tan destacades com Red Bull i Williams, l'esdeveniment promet atraure milers d'aficionats de l'automobilisme.

El recorregut del “F1 Live Barcelona Road Show” tindrà lloc el 19 de juny a les 18:00 hores, començant a la intersecció de Passeig de Gràcia amb Aragó i concloent a Plaça Catalunya. Al llarg d'aquest trajecte, els cotxes de Fórmula 1 faran una xicana entre Consell de Cent i Diputació per moderar-ne la velocitat, oferint un espectacle segur i emocionant per als espectadors.

A Plaça Catalunya, es durà a terme el Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, del 15 al 22 de juny. Aquest espai esdevindrà el cor de l'esdeveniment, amb una varietat d'activitats i experiències dissenyades pels fanàtics de totes les edats. Les atraccions inclouen rèpliques d'un box real, un podi i un trofeu, a més d'una simulació de Pit Stop on els assistents podran sentir l'adrenalina d'un canvi de pneumàtics en temps rècord.

Festival i Fan Zone

El festival a Plaça Catalunya no només oferirà experiències interactives, sinó que també comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica, cultural i de marxandatge. Els visitants podran adquirir productes dels seus equips favorits i gaudir d´una varietat de menjars i begudes, creant un ambient festiu i familiar.

Un dels moments més esperats serà l'oportunitat d'interactuar amb els pilots de Fórmula 1. Tot i que encara no s'ha confirmat la llista completa d'assistents, s'espera que figures destacades com Fernando Alonso i Carlos Sainz estiguin presents, atraient nombrosos seguidors i creant un ambient d´emoció i anticipació.

Per a aquells que vulguin seguir de prop les sessions de classificació del Gran Premi d'Espanya, s'hi instal·larà un escenari amb una pantalla gegant a Plaça Catalunya. Aquest espai permetrà als assistents viure l'emoció de la Fórmula 1 en temps real, envoltats d'altres aficionats, cosa que sens dubte augmentarà l'adrenalina i l'entusiasme col·lectiu.

Aquests esdeveniments no només celebren la passió per l'automobilisme, sinó que també enforteixen la connexió entre la comunitat barcelonina i aquest esport emocionant. Amb activitats per a totes les edats, gastronomia i la possibilitat de conèixer els pilots, aquest esdeveniment promet ser inoblidable i emocionant per a tots els assistents.