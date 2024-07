Així transformarà l'America's Cup al Port de Barcelona

La 37a edició de l'America's Cup, que se celebrarà a Barcelona, impulsa una ambiciosa transformació urbanística del Port de Barcelona. Amb una inversió estimada en 120 milions d'euros, l'esdeveniment es centrarà en la modernització d'infraestructures existents i la sostenibilitat a llarg termini.

Modernització i Sostenibilitat

Una de les principals novetats serà la remodelació del Moll dels Pescadors, que modernitzarà aquesta àrea tradicional del port, millorant tant les activitats pesqueres com les turístiques. A més, s'electrificaran els molls per reduir les emissions de carboni, permetent a les embarcacions connectar-se a la xarxa elèctrica del port en lloc de fer servir generadors dièsel. L'obertura de la Nova Bocana millorarà l'accessibilitat i la connectivitat del port, facilitant l'entrada i la sortida d'embarcacions i fomentant-ne l'ús recreatiu i comercial.

Foment de l'economia blava

El Port Olímpic es transformarà en un hub d'innovació enfocat a l'economia blava, atraient empreses tecnològiques i sostenibles en sectors com la biotecnologia marina, les energies renovables i el transport marítim ecològic.

Impacte a la Barceloneta

El barri de la Barceloneta també es beneficiarà amb una inversió de 30 milions dʻeuros destinada a la millora dʻequipaments i espais públics, incloent la renovació de parcs, àrees esportives i zones dʻoci.

Això no només beneficiarà directament els residents, sinó que també millorarà la qualitat de vida a la zona. A més, es desenvoluparan noves instal·lacions esportives tant per als equips de l'America's Cup com per a la comunitat local, fomentant l'esport i l'activitat física al barri.

Llegat i Projecció Internacional

L'America's Cup posicionarà Barcelona al mapa mundial de la vela, atraient turistes i mitjans de comunicació de tot el món. L´esdeveniment generarà un impacte econòmic directe a través del turisme i l´hostaleria i deixarà un llegat durador en forma d´infraestructures millorades. A més, servirà com a plataforma per a la implementació de noves tecnologies a l'àmbit marítim i urbà, consolidant Barcelona com un referent en innovació i sostenibilitat.

Aquestes novetats prometen no només millorar les infraestructures i la qualitat de vida a Barcelona, sinó també impulsar-ne el desenvolupament econòmic i la projecció com una ciutat innovadora i sostenible. La 37a America's Cup no només serà un esdeveniment esportiu de talla mundial, sinó també un motor de desenvolupament urbà i econòmic per a la ciutat.