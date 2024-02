Albiol demana més suport als ajuntaments i coherència en les polítiques d'immigració

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha reclamat suport als ajuntaments i coherència a les polítiques d'immigració. Les declaracions les va fer durant una sessió del cicle La immigració als països avançats: problema o solució del Cercle d'Economia.

Al debat també hi van participar l'alcalde de Guissona, Jaume Ars, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy i l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor.

En la seva intervenció, l'alcalde de Badalona va afirmar que Espanya "ha de ser un país solidari i d'acollida, però dins de les possibilitats", descartant les polítiques d'obertura a tothom.

"Hi ha partits polítics que defensem que hem d'acollir tothom, això jo no ho comparteixo, però ho respecto. Ara bé: si acullin tothom que arriba al nostre país, llavors cal ser conseqüent i coherent amb aquesta política i fer que tinguin papers i puguin treballar i cotitzar", va afirmar.

Albiol va alertar contra la pràctica de traslladar immigrants en situació irregular a una ciutat i deixar-hi, sense solucions, una situació que després han d'ordenar i gestionar els ajuntaments.

"Si aquestes persones no tenen permís de treball no poden aspirar a un lloc de treball digne i poden acabar sent víctimes de les màfies o d'explotadors. I el que acaba passant amb la majoria és que acaben en la mendicitat, recollint ferralla o en alguns casos sent autors de delictes", va advertir.

També ha assegurat que no hi ha una resposta a la pregunta plantejada al títol de la jornada, i ha afirmat que "la major part de la immigració ve a treballar ia guanyar-se la vida".

Tot i això, ha insistit en la importància que arribi de forma ordenada i també que res respecti el marc de convivència i que hi hagi respecte a la llei i adaptació als valors de la societat d'acollida