Albiol relaciona l'atemptat terrorista de Badalona amb la política migratòria

per Redacció CatalunyaPress

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha opinat que "la política d'immigració en aquests moments a Espanya deixa prou desitjar" davant la investigació per un presumpte delicte de terrorisme de les destrosses amb una destral als vidres d'un McDonald's del centre comercial Màgic Badalona.

En declaracions a TV3 aquest dimarts, el primer edil ha emplaçat les administracions que "facin les coses amb cura", especialment aquelles que tenen competències migratòries, ha afegit en referència al Govern.

Albiol ha considerat que "hi ha un degoteig constant de detencions de persones que estan radicalitzades, i això passa a tots els municipis", per la qual cosa ha augurat que Badalona no requereix mesures excepcionals, si bé ha assegurat que les interposaran si és necessari.

El detingut és a la presó provisional i sense fiança, després d'haver passat a disposició del Jutjat d'Instrucció 4 de Badalona, que al seu torn ha enviat la causa a l'Audiència Nacional.

Els fets van succeir dimecres 27 de març, i van forçar a desallotjar el centre comercial i interrompre l'activitat durant una hora, i després es va reprendre amb normalitat.