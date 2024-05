L'ambiciós nou projecte dels germans Roca a Sant Julià de Ramis

El 16 de maig vinent marcarà el començament d'una nova era gastronòmica i cultural amb l'obertura d'Esperit Roca, un projecte "sense precedents" liderat pels famosos germans Roca, Jordi, Josep i Joan, coneguts per la gestió de l'aclamat restaurant El Celler de Can Roca, situat a Girona, i que és un dels grans establiments de la cuina catalana i internacional.

Ubicat al majestuós Castell de Sant Julià de Ramis, una joia arquitectònica del segle XIX que ha estat acuradament restaurada pels seus propietaris actuals, una distingida família de joiers, Esperit Roca promet ser una experiència única per als amants del bon gust i l'excel·lència.

En aquest espectacular espai convergeixen diverses facetes de l'art culinari i cultural. En primer lloc, el nou restaurant, que portarà el segell distintiu de la creativitat i mestratge culinari dels germans Roca, oferirà una experiència gastronòmica sense igual, on la innovació i la tradició es fusionen a cada plat.

A més, l'hotel integrat al castell brindarà als visitants l'oportunitat de submergir-se en un ambient de luxe i confort, on podreu gaudir d'una estada inoblidable envoltats d'història i bellesa.

El celler gegantí serà un paradís per als amants del vi, oferint una acurada selecció de les millors etiquetes locals i internacionals, així com tasts i esdeveniments especials per als coneixedors i curiosos per igual.

L'exposició, per part seva, permetrà als visitants explorar la rica història i cultura de la regió, destacant tant l'herència del castell com l'evolució de la gastronomia al llarg del temps.

I finalment, la destil·leria afegirà un toc de sofisticació amb els seus productes artesanals, des de licors premium fins a destil·lats exclusius, elaborats amb els estàndards més alts de qualitat i passió per l'art de la destil·lació.

Esperit Roca no només promet ser un destí culinari de classe mundial, sinó també un punt de trobada per a aquells que busquen delectar els seus sentits i enriquir els seus coneixements en un entorn incomparable. Amb la seva obertura, els germans Roca continuen el llegat d'innovació i excel·lència, portant la gastronomia i la cultura a noves altures.