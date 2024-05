L'Aplec del Caragol tanca una nova edició d'èxit amb més de 200.000 visitants

És una tradició anual amb més de 40 anys de solera. L'Aplec del Caragol de Lleida va tancar, el passat diumenge 26 de maig, l'edició del 2024 amb uns números marejants: 119 penyes , 15.000 penyistes i uns 200.000 visitants... i amb 13 tones de cargols servides.

La Federació de Colles de l'Aplec del Caracol de Lleida (FECOLL) ha emès el seu balanç, en què mostra la seva satisfacció per les dades i ha assegurat que espera que entre 3 i 4 noves penyes se sumin a la família de l'Aplec del 2025 .

No van faltar clàssics com la cercavila de diumenge, a la qual molts penyistes arriben sense dormir, és un dels moments més divertits, alguns veïns, des dels seus balcons, solen tirar aigua als participants per refrescar-los. D´altra banda, una de les novetats d´aquest any va ser la rua infantil.

FECOLL ha declarat que també és important destacar que pràcticament no s'han registrat incidents durant els tres dies d'Aplec.

La propera gran cita per als amants dels cargols serà a la tardor, el dia 6 d'octubre, dia en què se celebrarà a Aplequet.

Impacte econòmic d´uns 20 milions d´euros

En aquestes més de quatre dècades que l'Aplec ha anat creixent, també ha anat evolucionant la seva dimensió... fins al punt que aquest 2024 es calcula que l'impacte econòmic que ha deixat ronda els 20 milions d'euros.

Declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i Festa Tradicional d'Interès Nacional, l'Aplec del Caragol de Lleida, la festa gastronòmica catalana més gran es va gestar en una cargolada d'un grup d'amics al ja desaparegut Choperal del riu Segre.

En l'actualitat, l'Aplec és una gran festa coneguda a Europa, que ha creat llaços de germanor amb altres festes i que vol estar oberta a “tothom que tingui ganes de passar-ho bé i conèixer la nostra gastronomia”.

Els àpats de l'Aplec tenen com a principal ingredient el cargol, és per això que el consum es dispara de forma espectacular durant el mes de maig. De la resta de la península, del nord d'Àfrica, de Sud-amèrica... de tot arreu arriben cargols a Lleida per satisfer penyistes i visitants.