L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment un ambiciós projecte de remodelació per als Jardins del Dr. Fleming i la plaça de la Gardunya, situats a l'històric barri del Raval. Aquest projecte, que abasta una superfície de 4,653 m², compta amb un pressupost de 1,81 milions d'euros i s'espera que les obres comencin el juliol del 2024, amb una data prevista de finalització a finals de l'estiu del 2026.

El principal objectiu d‟aquesta remodelació és millorar les dinàmiques d‟ús i la seguretat de l‟espai públic, fomentant noves formes d‟interacció entre els ciutadans. Es busca connectar de manera més efectiva la plaça de la Gardunya amb el mercat emblemàtic de la Boqueria, així com recuperar l'ús ciutadà, familiar i veïnal d'aquests espais.

Als Jardins del Dr. Fleming es duran a terme diverses intervencions clau per revitalitzar la zona. S'utilitzarà un paviment suau per millorar l'accessibilitat i la comoditat dels usuaris. A més, s'instal·laran gronxadors amb diferents tipus de seients, jocs d'equilibri, balanceig i salts, a més d'una taula de joc adaptada i animals per experimentar. També s'hi afegiran nous bancs i seients homogenis, així com la recuperació de dues fonts d'aigua. Per contribuir a la sostenibilitat i la bellesa de l'entorn, es plantaran nous arbres i s'ampliaran els escocells (escocells) per augmentar la superfície permeable.

Les millores a la plaça de la Gardunya inclouen la creació de nous parterres amb plantes arbustives i espècies d'entapissat (cobertes vegetals). A més, s'ampliaran els escocells pels arbres existents i es millorarà la connexió amb la plaça de la Gardunya i el mercat de la Boqueria, facilitant el flux de persones i activitats entre aquests punts clau.

Albert Batlle, regidor del districte de Ciutat Vella, ha subratllat la importància d‟aquesta actuació com a part d‟un ambiciós projecte de transformació del barri del Raval. Batlle destaca que aquest projecte no sols busca recuperar l'ús ciutadà d'aquests espais, sinó també millorar significativament la seguretat de l'entorn públic.

El projecte de remodelació dels Jardins del Dr. Fleming i la plaça de la Gardunya forma part d´una iniciativa més àmplia que té com a objectius transformar el recinte de l´Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, millorar la connexió i el funcionament de la plaça de la Gardunya i el mercat de la Boqueria, i promoure noves dinàmiques d'ús al barri del Raval, fent-ne un lloc més accessible, segur i atractiu per a residents i visitants.