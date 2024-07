Comença el pla especial de seguretat d'estiu a l'Hospitalet de Llobregat

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Urbana i diferents àrees municipals, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, tornen a engegar aquest estiu -de l'1 de juliol al 15 de setembre- el pla d'actuació integral UNTOS. Es tracta d'un pla de xoc que té com a objectiu millorar el nivell de convivència i seguretat a la ciutat.

Les actuacions del pla especial se centren en la lluita contra l'incivisme i la inseguretat a set espais de l'Hospitalet que mereixen una atenció especial: els Blocs de la Florida, l'avinguda de Severo Ochoa-carrer de Luarca, la plaça d'Eivissa, la plaça de la Llibertat, la plaça Espanyola, el parc de les Planes i el carrer de Llevant.

Es tracta d'un dispositiu municipal de caràcter transversal en què participen la Guàrdia Urbana -en col·laboració amb la resta de cossos policials que operen a la ciutat- i els serveis de Convivència, Via Pública, Neteja Urbana, Activitats i Sancions.

L'objectiu és garantir la convivència veïnal en una època amb un ús més intensiu de l'espai públic, actuant sobre les activitats que generen més queixes ciutadanes per molèsties originades a la via pública i als establiments. Així mateix, es vol reduir la sensació d'impunitat que generen els actes incívics i els fets delictius aplicant tolerància zero en aquest tipus d'infraccions.

El pla inclou patrullatges i punts de control policials, inspeccions en establiments i vetlladors, control dhoraris de tancament i intervencions cautelars, entre altres actuacions. Paral·lelament, es duran a terme accions de dinamització de places amb activitats cíviques i lúdiques, de conciliació comunitària i de neteja despais, entre altres.

A l'espai públic, les actuacions se centraran en places, accessos, estacionaments i terrasses, mentre que els establiments objecte de més control seran els bars, locutoris, autoserveis d'alimentació i perruqueries.

L'estiu passat, el pla d'actuació integral UNTOS va atendre 243 requeriments ciutadans i va fer 39 inspeccions en establiments, davant de les 715 queixes veïnals de l'estiu del 2022.

Recordem que està a disposició de la ciutadania i el teixit comercial l'app per a dispositius mòbils de Seguretat Ciutadana de L'Hospitalet, que permet fer trucades d'emergència a la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el 112, així com comunicar incidències i denúncies, amb un sistema de geolocalització que facilita una ràpida intervenció policial.