Arrenquen les obres per crear el nou estudi de Rosalía a l'Hospitalet de Llobregat

Rosalía, la reconeguda cantant i productora catalana, segueix endavant amb els plans per establir la base d'operacions a Barcelona. L'artista està en procés de reformar un edifici d'oficines a l'Hospitalet de Llobregat on instal·larà un estudi d'enregistrament per als seus futurs projectes musicals.

Aquest espai, ubicat al carrer Can Pi, proper a Fira Gran Via, ja està en ple procés de construcció, segons ha informat La Vanguardia.

El nou espai no només acollirà l'estudi d'enregistrament, sinó que també serà la seu de Motomami SL, l'empresa familiar creada per Rosalía el 2019. D'aquesta empresa en depenen dues companyies fundades posteriorment: Racinetes Productions SL i Tresmamis SL.

Un Canvi Estratègic

Va ser el desembre de l'any passat quan RAC1 va avançar que la cantant de Con Altura volia crear un estudi de música a Barcelona, i que a més buscava una casa a la zona de Vallvidrera per convertir-la a la seva residència.

Rosalía ha viscut als Estats Units durant diversos anys, entre ciutats com Miami, Nova York i Los Angeles, on va gravar el seu últim disc publicat fins ara, Motomami.

Impuls Cultural per a l'Hospitalet

La instal·lació de l'estudi d'enregistrament de Rosalía a l'Hospitalet representa un fort impuls per a la ciutat en la seva aposta per atraure l'anomenada “migració cultural”. L´Hospitalet s´està consolidant com un epicentre creatiu amb l´obertura de noves galeries, estudis d´artistes i espais dedicats a la cultura com La Infinita, El Pumarejo, Freixa, La Tonal´H, Espai Salamina, FASE, Trama 34 i Cobalt. Aquests espais són autèntics vivers creatius que revitalitzen l'escena cultural de la ciutat.

La decisió de Rosalía d'establir la base a Barcelona i construir un estudi d'enregistrament a l'Hospitalet és un reflex de la vibrant i creixent escena cultural de la ciutat. Aquest moviment no només destaca la importància de Barcelona com a centre creatiu, sinó que també subratlla el compromís de l'artista amb el seu país natal, fomentant el desenvolupament cultural i artístic a la regió. Amb aquests nous desenvolupaments, l'Hospitalet es posiciona com un punt clau al mapa cultural d'Europa, atraient talent i creativitat amb alçada.