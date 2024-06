Arrenquen les obres per protegir l'ermita de la Mare de Déu del Castell del Rivert

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de la Conselleria de Territori de la Generalitat ha iniciat els treballs geotècnics per garantir la seguretat de l'ermita de la Mare de Déu del Castell del Rivert, a Conca de Dalt (Lleida), ha explicat el Departament en un comunicat aquest dimarts.

L'objectiu dels treballs és estudiar possibles moviments del cingle en què es troba l'ermita, on s'han detectat esquerdes.

També s'avaluarà la seguretat de l'edificació --construïda al segle XI-- i de les cases veïnes, i s'analitzarà si cal fer actuacions de reforç del massís rocós.

Un Refugi Espiritual al Cor de Lleida

L'Ermita de la Mare de Déu del Castell del Rivert, ubicada a la comarca de Lleida, és una destinació de gran valor històric i espiritual. Situada a dalt d'un pintoresc turó, l'ermita ofereix no només un refugi de pau i tranquil·litat, sinó també unes vistes impressionants del paisatge circumdant. Aquest santuari, dedicat a la Mare de Déu del Castell, ha estat durant segles un lloc de pelegrinatge i devoció per als habitants de la regió.

Construïda al segle XI, l'ermita reflecteix l'arquitectura romànica típica de l'època, amb la seva estructura austera però encantadora de pedra. Al llarg dels anys, ha estat restaurada diverses vegades per preservar la seva integritat i mantenir la seva rellevància com a lloc de culte. L´interior de l´ermita és senzill però acollidor, amb un altar dedicat a la Mare de Déu del Castell, una figura venerada pels fidels locals.

L'ermita no només és coneguda per la bellesa arquitectònica i la ubicació estratègica, sinó també per les llegendes i tradicions que l'envolten. Segons la tradició local, la Verge del Castell ha estat protectora dels habitants del Rivert durant segles, intervenint miraculosament en temps de dificultat. Cada any, se celebra una romeria en honor a la Verge, on els pelegrins pugen al turó per rendir homenatge i participar a les festivitats religioses.

Avui dia, l'Ermita de la Mare de Déu del Castell del Rivert continua sent un punt de trobada important per a la comunitat local. És un lloc on els visitants poden connectar amb la història i l'espiritualitat del lloc, gaudir de la natura circumdant i reflexionar en un entorn serè i apartat de l'enrenou de la vida moderna.