Arriba 'Nits d'Estiu', el festival que substitueix l'antic 'Arts d'Estiu'

Pineda de Mar va patir un revés cultural l'any passat quan van decidir cancel·lar la celebració d'Arts d'Estiu, un festival musical que se celebrava a l'agost. Tot i això, les queixes pel so van portar al seu cessament de forma sorprenent.

Tot i això, de les cendres d'aquest esdeveniment sorgeix una nova flama en forma de Nits d'Estiu, un festival musical que s'alçarà a la zona idíl·lica deshabitada de La Llàntia, a Santa Susanna.

The Project, la promotora que controla aquest esdeveniment, seguirà al capdavant de l´esdeveniment, en virtut d´un acord signat amb els Ajuntaments de Pineda de Mar i Santa Susanna.

Es preveuen un total de 12 actuacions, encara que els detalls sobre els artistes convidats romandran en secret fins dilluns que ve.

A l'extens territori costaner de la Llàntia, amb una superfície de 30.000 m2 al municipi de Santa Susanna, s'erigirà l'escenari principal, així com l'àrea d'esbarjo denominada Village, que en canviarà el nom.

Aquest últim albergarà opcions gastronòmiques i d'entreteniment, ubicant-se al terme municipal de Pineda, com ja es va fer al festival del 2019.

La cita tindrà lloc durant les tres primeres setmanes d'agost, amb les actuacions començant a les 21.00 hores i el tancament de l'àrea d'entreteniment a mitjanit.

Per tant, l'Ajuntament de Pineda de Mar ha rubricat el contracte de patrocini amb Nits d'Estiu, mentre que Santa Susanna està propera a fer-ho, un cop es resolguin certs aspectes legals.

Tot i això, l'última paraula recaurà al Departament de Costes de la Generalitat ia Urbanisme. La decisió de traslladar els festivals musicals des de la platja dels Pins de Pineda cap a La Llàntia, on no hi ha zones habitades properes, podria facilitar un acord beneficiós per a totes les parts implicades.