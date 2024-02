Arriba a Tarragona una exposició sobre dones camperoles i canvi climàtic

El Mercat Central de Tarragona acull durant tot el mes l'exposició fotogràfica Reduir les bretxes de gènere per fer front al canvi climàtic .

És una iniciativa de Mans Unides que convida els visitants a reflexionar i apreciar la relació entre la vida rural i la resiliència de les dones camperoles.

La mostra descobreix com les dones de regions rurals del Perú s'estan capacitant tècnicament per impulsar l'agricultura ecològica per preservar la biodiversitat, com a resposta vital al canvi climàtic.

La tasca de cooperació de lentitat compta amb el suport de lAjuntament.

“La voluntat del Mercat Central és acostar-se al màxim a la ciutadania des de tots els vessants possibles. Una és convertir-se en altaveu de temes rellevants i sensibles”, va explicar Montse Adán, presidenta de Mercats de Tarragona, durant la inauguració.

"I el canvi climàtic i la lluita per un futur mundial sostenible, n'és un. És un plaer per a nosaltres poder acollir, un any més, una exposició de Mans Unides i poder visibilitzar la tasca tan important de cooperació que realitza l'entitat a tothom”, va afegir.

Adam va apuntar que el mercat vol ser "un espai de convivència comercial, social i cultural a la ciutat".

L'any passat, l'equipament va exposar Benín, un mercat de nens durant l'any passat.