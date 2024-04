Arriben les Festes de la Primavera a L'Hospitalet: consulta el programa

Hospitalet celebrarà les Festes de Primavera del 18 al 21 d'abril, amb un extens programa d'activitats on la música en viu, la cultura popular i tradicional i les activitats per al públic familiar en seran protagonistes. El programa també inclou les propostes del dia de Sant Jordi, que tornarà a omplir la rambla de Just Oliveras de tradicionals parades de llibres i roses.

El cartell d´aquest any és obra de Javier Ribas Valladares, un jove estudiant de l´Escola d´Art i Superior de Disseny Serra i Abella. Una proposta que combina la tradicional rosa de Sant Jordi amb l'esperit de la festa mediterrània, amb el foc i la pirotècnia al centre, i que inspira el lema d'aquesta edició: “El petarem”.

El cantautor hospitalenc Dani Flaco serà el pregoner aquest any. Com mana la tradició, la lectura del pregó des del balcó de l'Ajuntament -dijous 18 d'abril, a les 20 hores- serà el tret de sortida de les Festes 2024. A continuació, el toc d'inici omplirà de música i de gresca la plaça de l'Ajuntament, amb el Ball de la bassa i les exhibicions de les entitats de cultura popular i tradicional i de la imatgeria festiva local.

Festes de Primavera: la festa al carrer

Les Festes de Primavera ens conviden a gaudir de la ciutat, el bon temps i les activitats exteriors. Com cada any, les rambles s'ompliran amb les tradicionals parades de la Fira de Manualitats dels casals de la gent gran, a la rambla de Just Oliveras; de la Fira d'Artesans, l'Espai de Convivència i Civisme i l'Espai Aigües de Barcelona, ​​a la rambla de la Marina; i de la popular Fira de la Cervesa Artesana, a la plaça de Lluís Companys. A més, la ciutadania podrà participar a la ja tradicional ruta gastronòmica Primavera de Tapes, amb les propostes que aquest any ofereixen una trentena d'establiments de la ciutat.

El divendres 19 d'abril, a les 9 hores, les entitats i els grups escolars dels districtes IV i V s'encarregaran de confeccionar la catifa floral que, a les 18 hores, trepitjaran els gegants i els capgrossos enmig de la música i la festa .

L'esperit de les Festes de Primavera va també lligat al foc i al bestiari popular. El divendres 19, a les 20 hores, les bèsties de cultura popular i de foc amb lleons, bous i mulases de tot Catalunya acompanyaran les bèsties de foc de la ciutat en un passeig nocturn que començarà a les 20 hores a la plaça del Ajuntament.

El dissabte 20, a les 17 hores, la imatgeria popular tornarà als carrers amb el Fabulari, concentració de grups, dracs, gegants i bestiari a la plaça de l'Ajuntament. La cavalcada mitològica tindrà la sortida i larribada a la plaça de lAjuntament, i recorrerà diferents carrers del Centre. Més tard, a la nit, aquesta mateixa plaça viurà la Nit de foc infantil, amb els petits diables i diables de l'Hospitalet.

Diumenge, 21, ens despertarà a les 10 hores la galejada trabucaire pels carrers del nucli antic. Mentrestant, a la plaça de l'Ajuntament es farà la tradicional trobada de gegants, que arriba a la 36a edició, que inclou plantada, cercavila i ball. La jornada oferirà altres activitats tradicionals com el ball de sardanes a la plaça del Repartidor, a les 11.30 hores, i la jornada castellera a partir de les 12.15 hores a la plaça de l'Ajuntament, amb la Colla Jove de l'Hospitalet, els Castellers de Santa Coloma i La Muixeranga.

Ja a la nit, aquesta mateixa plaça acollirà la Nit de foc, on les colles de diables de L'Hospitalet seran les encarregades de tancar els actes de les Festes de Primavera d'aquest any amb la tavalada i el correfoc que omplirà els carrers d'espurnes de foc. La jornada culminarà amb l'esclat final i els focs d'artifici a partir de les 22.15 hores a la plaça de l'Ajuntament.

Activitats per a tota la família

Si ens fixem en les activitats per al públic familiar, trobem nombroses propostes, com el Primavera Arts de Carrer, una proposta participativa de circ i arts de carrer per a tota la família, que tindrà lloc al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala el divendres 19 i el dissabte 20, a partir de les 17 hores.

Com a novetat d'aquest any, destaca el Jardí de les Tortugues, que tindrà lloc al Centre Cultural Tecla Sala el dissabte 20, d'11 a 20 hores. Es tracta d'un festival de música per a famílies i pensat, especialment, per als més petits, amb concerts, DJ, ball, animacions, jocs, tallers...

Seguint amb espectacles pensats per a nens, el parc de Les Planes es converteix en el Parc de la Ciència -el dissabte 20, de 10 a 14 hores- amb tallers, jocs i espectacles de divulgació científica per a tota la família. També el recinte de La Farga se suma el dissabte 20, a les 11.30 hores, a l'oferta per a nens, amb Pim Pau, un projecte educatiu basat en l'aprenentatge a través del joc i la música.

I el diumenge 21, d'11 a 14 hores, el parc de Bellvitge serà el Parc de les Meravelles, amb funàmbuls, gegants i moltes activitats festives més, adreçades també al públic familiar.

La música de les Festes

La Farga, el parc de la Remunta, el parc de la Torrassa i els jardins de Can Sumarro seran els escenaris per a tota l'oferta musical en directe.

Així, La Farga acollirà els concerts de Juan Magán (divendres 19, a les 21.30 hores) i d'Ojete Calor (dissabte 20, a les 21.30 hores). I els mateixos dies, al parc de la Remunta, hi haurà les actuacions gratuïtes d'Igual Marxem a Morir, Shego i Sexy Zebras (el divendres 19, a les 20 hores); de Meli Perea, Joan Garriga i Mariatxi Galàctic i La Cabra Mecànica (dissabte 20, a les 20 hores), i de Los Manolos (diumenge 21, a les 19 hores).

Un any més tornen el festival Meeec! al parc de la Torrassa (el divendres 19, a partir de les 18 hores), amb propostes d'àmbit urbà i de carrer, amb música, poesia, dansa i cultura; així com la Primavera in Black al parc de Can Sumarro, un espai per a la música negra amb actuacions de petit format de jazz i blues, que tindrà lloc el divendres 19 i el dissabte 20, a partir de les 20 hores i, el diumenge 21, a partir de les 13 hores; o els Terrats a Cultura L'H, al terrat de la Biblioteca de Bellvitge, dijous 18, a les 19.30 hores. I la plaça de la Cultura de Bellvitge acollirà durant tot el dissabte 20, la final de batalles de break dance L'Hospitalet Breaking Contest.

Monòlegs d´humor i teatre

No hi ha festa sense humor. El Centre Cultural la Bòbila acollirà, el dijous 18, a les 20 hores, Cabaret de Primavera, amb Gest Viu, que treballa amb llenguatges escènics on gaudeixen igual les persones sordes i les oients. I a la mateixa hora, podrem gaudir de les ja tradicionals Càpsules de teatre, quatre espectacles de quinze minuts a llocs insòlits de la ciutat. L´inici i el punt de trobada serà el Centre Cultural Sanfeliu.

Un any més tornen els Monòlegs d'humor, que tindran lloc el divendres 19 i el dissabte 20, a les 22 hores, als següents espais: El Tío Jack, El Vell Piano, Kfé Olé, Mizuwari Cocktail Bar i Sala River, on es han programat les actuacions de Raúl Alcaraz, Toni Cano, Raventós, Elefanta, Sergio Marín, Edu Mutante, Anita Eme, Sonia Moya, Dani Morlà i Romina Cocca. Totes les sessions són gratuïtes.

Parades amb llibres pel dia de Dia de Sant Jordi

Aquest any, les Festes de Primavera es fan ressò també del dia de Sant Jordi, una jornada on seran protagonistes les tradicionals parades de llibres i flors que es desplegaran a la rambla de Just Oliveras. Durant tot el dia hi haurà signatura d'exemplars dels autors i autores de l'Hospitalet a l'estand de Biblioteques. I tampoc faltarà l'entranyable Trobada de Cavallers, Dracs i Princeses, amb espectacles i activitats infantils (a partir de les 17.30 hores, a totes les biblioteques de la ciutat).

Com en altres edicions també hi haurà la Mostra Floral de Sant Jordi a la Regidoria del Centre, i l'Exposició de Bonsai i Kusamono, als jardins de Ca n'Arús. Qui ho desitgi, podrà participar a la jornada de portes obertes a l'Ajuntament (dissabte 20, d'11 a 14 hores) i al Palauet de Can Buxeres (dissabte 20, d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores), i conèixer aquests dos edificis emblemàtics.

I per als amants del cinema, torna la 19a Primavera de Cine, amb la projecció de cinc pel·lícules, que es podran veure del 18 al 25 d'abril als Cinemes Filmax Granvia.

La informació de les Festes de Primavera està disponible als programes de mà i a la web www.lh.cat/festesdeprimavera. També es podran viure a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) amb el hashtag #PrimaveraLH.

Fent clic aquí pots consultar el programa.