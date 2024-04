Avancen les obres del Parc de les Aigües de Sabadell

La Junta de Govern Local de Sabadell ha adjudicat les obres per continuar avançant en la conformació del Parc de les Aigües. Els nous treballs, corresponents a les fases 4 i 5 d'aquest pulmó nou de la ciutat, permetran millorar els espais d'estada i reforçar encara més la presència de verd així com l'adaptació del parc al context de canvi climàtic. Les obres i les actuacions que s'han adjudicat avui comportaran una inversió d'1,1 milions d'euros.

La fase 4 contempla la instal·lació de mobiliari i jocs infantils, mentres que la 5 centrarà els treballs en la instal·lació de jocs d'aigua i obra civil. En aquest cas, s'urbanitzarà un camí d'accés als jocs d'aigua des del carrer d'Adriana, pavimentat, amb plantacions a les vores i sistema de reg. A més, es col·locaran noves baranes i s'hi instal·larà un quiosc amb servei de restauració i una pèrgola.

L'aigua dels jocs s'aportarà de forma controlada per aconseguir un consum baix i només funcionaran quan les reserves hídriques ho permetin. Hi haurà 61.171 m2 de zona verda i 1.500 m2 de jocs daigua. A més del seu vessant lúdic, aquesta serà un espai considerat com a refugi climàtic per a tota la ciutadania en episodis de calor. Aquesta característica es reforçarà amb una coberta arbrada que també contribuirà a rebaixar les temperatures elevades.

Els elements de joc seran de fàcil manipulació perquè tots els nens puguin jugar-hi. Entre els jocs, figuren aixetes amb temporitzador, comportes, molinets i sèquies, entre d'altres, per fomentar el joc actiu i creatiu.

Després de les fases 4 i 5 es preveuen noves actuacions que permetran incrementar encara més la presència d'arbratge al parc, contribuint així a donar resposta a les necessitats derivades de l'emergència climàtica.

El Parc de les Aigües es troba en un turó situat a cavall dels barris de Can Llong, Can Rull i La Concordia. Situat al mig del passadís ecològic i paisatgístic que connecta el Centre amb el rodal de la ciutat, permet tenir vistes de 360 ​​graus a diferents punts d'interès. Entre aquests hi ha la Mola, el Montseny, el Puig de la Creu i Collserola.