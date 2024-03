El B-Travel 2024 confirma la plena recuperació del turisme amb 26.000 visitants

El saló B-Travel 2024, celebrat de divendres a diumenge "confirma la plena recuperació de l'activitat turística", segons ha valorat Fira de Barcelona el darrer dia del saló, pel qual han passat més de 26.000 visitants, superant les xifres de 2023.

El saló de turisme al palau 8 del recinte Montjuïc ha reunit 129 expositors i l'interès de viatgers que s'han pogut informar o contractar les properes vacances o escapades, informa Fira en un comunicat.

El president del saló, Martí Sarrate, ha afirmat que l'edició d'aquest any reflecteix que el sector ha estat "capaç de recuperar-se plenament, gràcies a la seva aposta per la innovació, la digitalització i la desestacionalització per aconseguir un turisme de més qualitat".

La directora, Marta Serra, ha dit que aquest saló "és també una plataforma en línia que presenta les ofertes i promocions" dels expositors tot l'any, per la qual cosa possibilita als visitants viatjar a gairebé qualsevol lloc del món en tot moment, i ha celebrat que això contribueix a desestacionalitzar l'activitat turística.

Destinacions d'interès

Les destinacions més sol·licitades pels visitants del saló al recinte de Montjuïc han estat les de proximitat de Catalunya, així com d'Aragó, Andalusia, Cantàbria, Canàries, Galícia, Extremadura, La Rioja i la Regió de Múrcia, “destacant també Bilbao- Biscaia, novetat d'aquest any".

Pel que fa a l'estranger, ha destacat l'interès per Cearà-Brasil, Cuba, Croàcia, França, Portugal, República Dominicana i Tanzània, i també han despuntat les 45 agències especialitzades en altres destinacions com Argentina, Brasil, Xile, Estats Units, Grècia, Illes Maldives, Kenya, Madagascar o Vietnam.

Els organitzadors també destaquen l'interès dels visitants pels estands dels operadors de creuers, amb la presència de Celebrity Cruises, Crucemundo, Creuers Australis, Hurtigruten, MSC Creuers, Royal Caribbean Cruises, Trasmed-Grimaldi Lines i Unicorn Ponant.

Zones concorregudes

El públic també ha freqüentat l´espai de vi i gastronomia B-Delicious Fest, produït per l´Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT), amb més de 5.000 degustacions de plats amb productes de proximitat.

Més de 900 persones han participat a la gimcana B-Travel Passport, amb premis valorats en 5.000 euros, i més de 400 espectadors han acudit al cicle de documentals del Cine Travel Forum, coordinat pel periodista i cinema Jordi Llompart.

Activitats professionals

A més de fira turística per al consumidor final, el saló "s'està posicionant com un esdeveniment d'interès" per als professionals del sector: a les activitats per als agents sectorials s'han acreditat més de 1.200 persones.

Destaquen el Job Market Place de Barcelona, on vuit empreses es van entrevistar amb uns 100 candidats a la recerca de feina; El III ACAVe Travel Market de l´Associació Corporativa d´Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe); la III Trobada de Turisme Universal i Accessible; l'anunci dels 10 municipis aspirants a capital del turisme rural 2024, i les jornades professionals de B-Industrial.

La propera edició de B-Travel tindrà lloc del 28 al 30 de març de 2025.