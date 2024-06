Badalona arreglarà les platges per redistribuir la sorra i que millori l'accessibilitat

per Redacció CatalunyaPress

La Demarcació de Costes a Catalunya començarà aquest dimecres 12 de juny a executar treballs de reperfilat de la sorra de les platges del Coco i el Pont del Petroli de Badalona. El reperfilat consisteix a redistribuir la sorra que hi ha a la platja de forma mecànica per disminuir-ne el pendent i facilitar-ne l'accessibilitat.

Durant els propers dies també s'iniciarà la retirada de les restes d'antigues construccions que hi ha a les platges del Pont d'en Botifarreta, Cristall i Barca Maria. Totes dues actuacions, el reperfilat i la retirada de restes, es preveu que estiguin acabades abans de Sant Joan.

Aquestes obres d'emergència formen part de les actuacions que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha aprovat per pal·liar els efectes del temporal Nelson a les platges de Catalunya.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, ​​Sònia Egea, ha assenyalat que aquestes tasques que realitzarà la demarcació de Costes són benvingudes perquè milloraran l'estat de la platja de Badalona quant a l'accessibilitat ia la perillositat de les restes semienterrades , però segueixen suposant només una part de les actuacions que Badalona necessita”.

En aquest sentit, Egea ha tornat a reiterar que les platges de la ciutat necessiten l'aportació de sorra que l'Ajuntament ha reclamat des de fa mesos i sense la qual la platja no pot recuperar-ne l'amplada, cosa que implica el risc de perdre una de les banderes blaves obtingudes.

La necessitat de tenir més sorra prové dels episodis puntuals de tempestes que han tingut lloc a les costes catalanes, ja que diverses poblacions han vist minvades les seves platges després que el mar s'empassés la majoria de la sorra i fes destrosses als passeigs marítims, en alguns casos.

A més, dissabte passat 1 de juny es va inaugurar la temporada de bany a les platges de Badalona, ​​un període que s'allargarà fins al diumenge 15 de setembre. Per tant, sembla com una cosa necessària i primordial que les costes badalonines estiguin en bon estat per als veïns i veïnes que les vagin a visitar.