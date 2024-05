Badalona inicia una de les obres més esperades a la ciutat

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que “amb l'inici de les obres de construcció del nou viaducte ferroviari del canal de la Poza, Badalona fa un pas definitiu cap a la seva transformació, per l'impacte que aquesta obra tindrà urbanísticament i a la vertebració de la ciutat”.

Garcia Albiol ha recordat que aquesta és l'obra civil més important que s'ha fet els darrers vint anys a Badalona i que els badalonins han hagut d'esperar molts anys per veure'n el començament. "Ara, les obres del canal ja són una realitat imparable que transformarà el barri de la Poza i la imatge de la ciutat de Badalona, que serà la ciutat més atractiva de l´àrea metropolitana", ha afirmat.

Aquest projecte és la gran obra de transformació de Badalona, ja que el nou passeig al voltant del canal i el mateix canal esdevindran una nova centralitat per a la ciutat.

A més, l'obra millorarà significativament la connexió dels barris del nord de Badalona amb la façana marítima, a través de la riera de la Poza i el passeig a tocar del canal. Un altre dels efectes positius des del punt de vista urbanístic serà la millora de la connexió entre el port, el front marítim, la Mora i el Poza amb la resta de la ciutat.

Les obres també preveuen la construcció d'una nova rotonda que connectarà els carrers de Ponent i d'Eduard Maristany, així com un pas inferior de 8 metres d'amplada per a vianants i vehicles d'emergència al carrer de Tortosa.

Les obres per a la construcció del nou viaducte ferroviari del canal de la Poza s'han iniciat les darreres setmanes, amb treballs de topografia de detall, que es realitzen necessàriament en horari nocturn, durant les hores en què no hi ha circulació de trens per les vies del tren.

En paral·lel també han començat les obres de tancament perimetral de la zona d'obres, la revisió de l'estat del terraplè que es va condicionar l'estiu passat i sobre el qual s'ha de construir el desviament provisional de la via del ferrocarril mentre es construeix el viaducte del canal .

El pas següent, en què ja s'està treballant, és l'habilitació de les instal·lacions (oficines, vestuaris, magatzem) per als treballadors de les obres i per a això ja s'ha fet l'aplanament del terreny.

Cal recordar que tota l´obra de construcció del viaducte es farà sense interrompre el servei ferroviari de la línia de la costa. Per aquest motiu, la primera fase de les obres consistirà a fer el desviament per al trànsit ferroviari.

Un cop s'hagi construït aquesta variant, que està previst que estigui acabada el mes de novembre, es durà a terme la construcció del viaducte, que podrà estar en servei amb les línies ferroviàries definitives a finals de l'any 2025.

El viaducte sobre el canal del Poza tindrà una longitud de 180 metres i constarà de 5 obertures. Estarà situat entre els carrers de Ponent i Tortosa i permetrà que el tren travessi sobre el canal, un curs d'aigua navegable de 32 metres d'amplada i 325 metres de llargada que connecta amb el port. Les obres tenen un pressupost de 15,4M€, dels quals Marina Badalona aporta 10,5M€; l'Ajuntament de Badalona 4,9M€. Aquest conveni també incorpora la inversió per part d'ADIF de 3,3M€ en millores a la infraestructura ferroviària entre Sant Adrià del Besòs i Badalona.