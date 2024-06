Badalona inicia una campanya per atraure els turistes que van a la Sagrada Família

L'Ajuntament de Badalona iniciarà dimarts que ve 2 de juliol una campanya informativa per afavorir que els turistes que passin per la Sagrada Família i el seu entorn coneguin Badalona i visitin la ciutat. Per atraure aquestes persones, s'instal·laran tres suports publicitaris (mupis) a l'andana i els intercanviadors de l'estació de metro de Sagrada Família amb una imatge gràfica que portarà el lema “Roma a 20 minuts”, amb l'objectiu de reivindicar el patrimoni romà de Badalona i explicar als visitants que aquests atractius es troben a només 11 parades de metro.

Per donar continuïtat a aquesta idea i que els visitants que emprenguin la ruta no en tinguin dubtes, també s'instal·larà un suport publicitari amb el lema “Roma a 3 minuts” a l'estació de Badalona – Pompeu Fabra. Aquest suport inclourà un mapa on s'indica on es troba el Museu de Badalona, ​​que s'ha de convertir a la porta d'entrada per animar els turistes a visitar altres punts d'interès de la ciutat.

Amb la voluntat d'enfortir aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Badalona, ​​juntament amb el Consorci de Promoció d'Enoturisme DO Alella, ha preparat una publicació impresa on es dóna a conèixer el patrimoni visitable a Badalona vinculat amb la cultura vitivinícola, una tradició profundament arrelada a la ciutat des de la Baetulo romana fins als nostres dies.

En aquesta publicació, que es lliurarà als visitants quan arribin al Museu de Badalona i que també es podrà trobar a l'Oficina de Turisme, es destaquen set espais de la ciutat referents de l'enoturisme: les Termes i el Decumanus del Museu, la Casa dels Dofins, la Casa de l'Heura, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el mas de Can Miravitges, el mas de Can Coll i la Vall de Betlem (una iniciativa de recuperació del cultiu de vinya al voltant de Sant Jeroni de la Murtra) .

La segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern de l'Ajuntament de Badalona, ​​Cristina Agüera, ha explicat que és la primera vegada que Badalona impulsa una campanya com aquesta per atraure visitants que estan passant uns dies a Barcelona. “Badalona és una ciutat amb molts atractius turístics, per això des del Govern municipal impulsem aquesta iniciativa que té la voluntat de posar en valor el patrimoni històric i, alhora, donar a conèixer entre els visitants altres llocs de la ciutat i la gran oferta gastronòmica i cultural que tenim”.