Badalona posa data a l'enderrocament de l'antiga fàbrica Mobba

per Helena Celma

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha comunicat als veïns del barri del Centre que l'antiga fàbrica de balances Mobba començarà a ser buidada al juliol i serà enderrocada a principis del 2025.

En una reunió a la plaça de la Plana, Albiol es va dirigir a un centenar de residents: “Tal com em vaig comprometre, fem realitat la seva reivindicació des de fa molts anys i construirem una gran plaça verda per gaudir-ne”.

El projecte de demolició de la Mobba va avançar significativament al febrer, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acceptar el recurs de l'Ajuntament contra la paralització de l'esfondrament, prèviament dictada per un jutjat de primera instància tres anys enrere.

Amb el termini de 30 dies per presentar recursos de cassació expirat a l'abril i sense oposicions per part del Grup de Treball de la Mobba, l'Ajuntament va poder activar els mecanismes per licitar els treballs de demolició.

El 7 de maig, el tercer tinent d'Alcaldia, Daniel Gracia, va aprovar inicialment el 'Projecte d'enderrocament de les edificacions municipals situades entre els carrers Colom, Sant Isidre, Dos de Maig i Eduard Maristany de Badalona, Antiga fàbrica Mobba' per un import de 363.917,99 euros.

En aquesta partida s'inclouen els treballs previs de neteja interior, necessaris per al desmuntatge i classificació manual de residus, així com el transport i la gestió en abocadors autoritzats.

La plataforma Parc de la Mobba, favorable a la demolició i conversió de l'espai en una zona verda, ha denunciat la presència de fibrociment amb amiant en degradació a la coberta de la fàbrica, cosa que augmenta la preocupació per la seguretat dels veïns.

Tot i que la resolució d'Alcaldia no esmenta explícitament l'amiant, sí que indica que les obres podrien afectar l'estabilitat i la seguretat de l'edifici contigu al carrer Colom número 2, que acull diverses entitats culturals.

L'Ajuntament ha assegurat que el disseny de la futura plaça verda serà decidit mitjançant un procés participatiu amb els veïns, que es desenvoluparà paral·lelament als treballs de buidatge i desenrunament. "El procés participatiu per decidir-ho serà el més transparent del món: un micròfon, dos altaveus i els veïns opinant", va destacar l'alcalde Albiol al febrer.