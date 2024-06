Badalona prohibeix banyar-se a les platges per la presència d'aigües residuals

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha prohibit des d'aquest dijous el bany a les platges de la ciutat --on s'han hissat les banderes vermelles-- per presència d'aigües residuals i pluvials.

Fonts municipals consultades per Europa Press han explicat que quan hi ha episodis de pluja --com és el cas d'aquest dijous-- i els sobreeixidors dels dipòsits pluvials arriben al límit, s'aboquen les aigües que contenen el mar.

Han detallat que les condicions de l'aigua es tornen a avaluar després d'entre 24 i 48 hores, i per això el consistori preveu tornar a desplegar les banderes blaves aquest dissabte.

Aigües residuals

Les aigües residuals són aquells líquids que resulten de diverses activitats humanes i que contenen una barreja de deixalles, tant orgàniques com químiques. Aquestes aigües són generades principalment per ús domèstic (rentat, bany, cuina), industrial (processos de fabricació, neteja de maquinària) i agrícola (reg, neteja d'equips). La seva aparició es deu al creixement de la població i al desenvolupament industrial, que augmenten la demanda d'aigua i generen volums de residus líquids més grans.

Les aigües residuals es poden classificar en dos tipus principals: les aigües negres (provinents de deixalles humanes i detergents) i les aigües grises (provinents d'activitats domèstiques com a rentat de roba i plats). Tots dos tipus contenen matèria orgànica, nutrients (com nitrogen i fòsfor), agents patògens i contaminants químics que representen riscos per a la salut pública i el medi ambient si no es gestionen adequadament.

El tractament de les aigües residuals és crucial per minimitzar-ne l'impacte negatiu. Els sistemes de tractament inclouen processos físics, químics i biològics que busquen eliminar o reduir contaminants, fent que l'aigua tractada pugui ser tornada al medi ambient de manera segura o reutilitzada per a usos no potables com a reg o indústria.

No obstant, malgrat els avenços en tractament, les aigües residuals continuen sent un desafiament global a causa del seu volum i complexitat. La manca d'infraestructura adequada a moltes regions del món porta a baixades directes d'aigües sense tractar en cossos d'aigua naturals, causant contaminació i danys ecològics significatius.