Badalona, a punt per a la Cremada del Dimoni, reivindicativa amb la pujada de preus

per Pau Arriaga Pérez

El Dimoni Pugem els preus , figura dissenyada per Cristian Jerónimo i construïda per Ramon dels Heros inspirada en la pujada de preus de la cistella de la compra, cremarà el divendres 10 de maig a la nit, vespra de Sant Anastasi, a la platja de els Pescadors com a acte central de la Cremada del Dimoni i de les Festes de Maig de la ciutat.

Aquest any, com a gran novetat, abans del Piromuscial tindrà lloc un espectacle de tecnologia i llum protagonitzat per més de 200 drones que sobrevolaran el cel de Badalona.

Un cop apagades les flames, la música prendrà el relleu festiu amb el Ball del Micaco, amb l'orquestra Maravella a la plaça de la Plana, i els Concerts de Festes, al passeig Marítim, amb Abraham Mateo i els Stay Homas.

Programació

Repic de campanes de vespra. 17 hores. Església de Santa Maria

Anuncia que l'endemà és la festivitat de Sant Anastasi. A càrrec de Campaners de Badalona.

Ball a la plaça.19 hores. Plaça de la Vila. Abans de començar el Seguici, els diferents balls que el formen faran un lluïment a la plaça de la Vila.

Seguici de la ciutat. El seguici, format pels entremesos de la ciutat, en un sentit simbòlic, es dirigeix a acomiadar-se del Dimoni.

Formen el seguici: Miquelets de Badalona, Diables Kapaoltis, Bufons del Foc, Ball de Diables de Badalona, Dragolins Xarop, Pomada i Xeringueta, Dom Fumera de Pavillard, Drac Trempat, Víbria Trempada, Mulassa, Capgrossos vells, gegants Anastasi i Badamar, Ferrer de Gualbes i Leonor de Sant Climent i Ripal i Brunel·la de Mar, Típic Ball de Bastons de Canyet, Ball de Cercolets, Ball de Punts, Danses de Maig, Castellers de Badalona, Àliga, macers i corporació municipal.

Acte Sacramental. A continuació al Passeig de la Rambla, davant del monument a Roca i Pi. Ball parlat de tradició centenària en què es representa la lluita entre el Bé (San Anastasio) i el Mal (Borrons, Llucifer i Diablosa). A càrrec del Ball de Diables de Badalona.

Ball de l'Àliga. Tot seguit. Passeig de la Rambla, davant del monument a Roca i Pi. A càrrec de la Colla de Geganters de Badalona.

Espectacle de Drons de les Festes de Maig 2024. 22 hores. Platja dels Pescadors. Per primera vegada a Badalona, la tecnologia i la llum se sumen a l'acte central de les Festes de Maig, mitjançant un espectacle amb 200 drones que oferirà una exhibició de figures de llum al cel, que aniran acompanyades de música. Un espectacle únic que combinarà figures geomètriques de gran format amb altres de creades especialment per a l'ocasió, representant les formes d'alguns dels símbols més emblemàtics de la nostra ciutat.

Piromusical. La combinació de llum, color i música d´un dels espectacles més esperats a Badalona. Els focs artificials il·luminaran el cel al ritme d'una selecció acurada de cançons emblemàtiques de diverses èpoques.

Cremada del Dimoni. L´acte festiu més genuí del patrimoni folklòric de Badalona. Un esdeveniment cultural singular i distintiu de la ciutat de Badalona.

L'espai reservat per a persones amb diversitat funcional està situat al passeig Marítim, a tocar de la caseta dels Pescadors. Cal accedir-hi pel pas subterrani de l'avinguda de Martí Pujol.