Badalona reclama el canvi d´ubicació d´un centre d´atenció a drogodependents

L´alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que sol·licitarà al Departament de Salut de la Generalitat el trasllat del centre d´Atenció i Seguiment de Drogodependències Delta a una altra ubicació. Aquesta decisió ve després de la repetició de problemes derivats de la proximitat del centre Delta a un centre educatiu. Situat al carrer Termas Romanas de Badalona, el centre Delta comparteix proximitat amb l'edifici on el Col·legi Cultural imparteix estudis de Batxillerat i Cicles Formatius.

El recent incident del 5 de març, en què un home va disparar diversos trets davant del Centre Delta, ha alarmat la comunitat educativa i ha accelerat la necessitat de canvi. L'alcalde s'ha compromès a buscar una nova ubicació per al centre Delta després de reunir-se amb la direcció del Col·legi Cultural aquesta setmana. En aquesta reunió, es va acordar sol·licitar una audiència amb el conseller de Salut, Manel Balcells, per abordar amb urgència el trasllat.

La direcció del Col·legi Cultural ha expressat a l'alcalde que, a més de l'incident recent, la presència dels usuaris del centre Delta ha generat problemes com l'excés de velocitat dels vehicles, baralles i l'entrada d'alguns usuaris a l'escola per utilitzar els seus serveis . L'alcalde ha coincidit amb aquesta avaluació i ha destacat la necessitat de trobar una ubicació més adequada per al centre Delta com més aviat millor.

"Encara que el centre Delta ha estat a la mateixa ubicació durant molts anys, els esdeveniments recents demostren que no pot seguir al costat d'una escola. Aquesta qüestió ha de ser abordada immediatament per trobar la solució més apropiada", va explicar l'alcalde de Badalona.