Badalona rep cinc vivendes per als afectats de l'edifici esfondrat

per Helena Celma

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha entregat aquest divendres a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) els cinc primers habitatges per als afectats de l'edifici esfondrat a la població, han explicat fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat.

Els cinc pisos es troben a la mateixa localitat i seran gestionades pel consistori, i el Govern ha assenyalat que són una solució "provisional".

"S'ha optat per la cessió de pisos perquè en aquest cas ja es preveu que la tornada a la llar s'allargui en el temps", ha explicat la Conselleria, i la cessió és gratuïta i finalitzarà quan es trobe una solució definitiva.

La Conselleria ha assegurat que ha accelerat els treballs per disposar de més vivendes a Badalona en el menor temps possible davant la possibilitat que s'hagin de desallotjar altres immobles afectats, encara que se n'anirà "cas per cas".

El Departament ha recordat que manté l'oferiment a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i que és a disposició de l'Ajuntament de Blanes (Girona) davant dels desallotjaments realitzats a les dues localitats.