Badalona signa el primer conveni contra les okupacions amb administradors de finques

Badalona ha volgut armar-se amb una nova eina per actuar contra “les okupacions il·legals i els problemes de convivència”. L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, i el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lorenzo Ignacio Viñas, van signar el 28 de febrer passat el primer conveni de col·laboració entre els administradors de finques i un ajuntament per actuar, coordinadament, en els supòsits d'okupació il·legal d'habitatges i locals.

Entre els principals objectius d'aquest conveni hi ha la recerca de solucions, tant preventives com executives davant de les eventuals okupacions il·legals o sobreokupacions d'habitatges. Amb aquesta col·laboració recíproca s'estableix un sistema d'alerta davant de les situacions d'okupacions il·legals, especialment davant d'aquelles dutes a terme per grups que operen per treure'n un profit econòmic.

El conveni articula una relació d'informació constant entre els administradors de finques, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana de Badalona perquè, si escau, es pugui fer una acció immediata. Pel que fa a les actuacions preventives, el conveni subscrit preveu que en el moment que des d'una comunitat de propietaris es tingui coneixement d'immobles buits a la finca es facilitarà aquesta informació a l'Ajuntament, de manera que es puguin detectar aquells en risc de ser okupats , així com de registrar aquells immobles ja okupats o sobreokupats.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat durant l'acte de signatura del conveni que: “el govern municipal està decidit a lluitar contra les okupacions il·legals” i ha explicat que “contràriament al que es diu sovint, aquest fenomen afecta molt més a les persones que viuen als barris ia les zones amb menys recursos econòmics". "Evitar els problemes de convivència derivats de l'okupació és una acció de política social" ha subratllat Garcia Albiol. "Vull deixar molt clar que davant d'una okupació il·legal la víctima no és l'okupa, la víctima és el veí que pateix les conseqüències de l'okupació”, ha afegit.

L'alcalde ha lamentat que "les lleis defensen i ajuden més els okupes que els propietaris i els veïns afectats per les ocupacions conflictives". "Alguna cosa s'està fent malament si Catalunya, i especialment l'àrea metropolitana de Barcelona, concentra el 43% de les ocupacions il·legals", ha explicat i, com a mostra, ha assenyalat que gairebé cada dia la Guàrdia Urbana de Badalona aconsegueix aturar-ne de nous intents docupació.

D'altra banda, el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida, Lorenzo Ignacio Viñas, ha destacat que amb aquest conveni es fixa una relació estreta i de treball conjunt entre els administradors de finques i l'Ajuntament de Badalona. “Els administradors som els que estem en tot moment en contacte amb les comunitats de veïns i, per tant, coneixem de primera mà qualsevol problema. Ara, gràcies a aquest conveni, tenim fil directe amb l'Ajuntament per resoldre i avançar-nos a qualsevol situació que dificulti el funcionament normal de la comunitat”, ha afirmat Viñas. A més dels casos d'okupacions, el president del Col·legi ha afegit que els administradors de finques també poden ser útils en la detecció de problemes de seguretat dels edificis atès que també estan en contacte amb aparelladors, arquitectes i altres col·lectius de professionals tècnics.

El conveni, que té una vigència de 4 anys, destaca que la convivència correcta a les comunitats de propietaris i veïns constitueix un element primordial en el benestar quotidià dels ciutadans i per al seu bon funcionament ha previst la posada en marxa d'una comissió de seguiment. , formada per representants de lAjuntament, Guàrdia Urbana i Col·legi dAdministradors de Finques de Barcelona i Lleida, que es reunirà periòdicament i elaborarà una memòria de les actuacions dutes a terme.