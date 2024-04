Badalona treballa a les clavegueres per evitar les plagues de rates i paneroles

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Badalona ha iniciat, de forma progressiva a tots els barris, l'aplicació del tractament preventiu sistemàtic per al control d'escarabats i rosegadors a la xarxa de clavegueram de la ciutat. Aquest any s'ha ampliat el nombre de pous que cal tractar per donar resposta a les peticions recollides durant l'exercici anterior.

La campanya, que forma part del Pla Integral de Control de Plagues al Municipi de Badalona, ​​es realitza aplicant un tractament contra les paneroles que perdura fins a dotze setmanes al clavegueram, sempre que les condicions ambientals i climatològiques siguin favorables. Amb aquesta acció s'aconsegueix minimitzar la proliferació d'aquesta plaga en el moment en què la població creix coincidint amb l'augment de les temperatures.

L'actuació per al control de la població de rosegadors a la xarxa de clavegueram es duu a terme de forma similar, aplicant un tractament contra aquests animals en un itinerari prèviament programat, segons criteris tècnics i en funció de les queixes veïnals recollides.

A Badalona, ​​la panerola americana, de color vermellós i alada, ha anat substituint la panerola negra, també anomenada oriental. Adaptada al medi urbà, habita en espais foscos i humits, com són les profunditats del clavegueram, que són el seu refugi habitual, però també a la part baixa dels edificis, soterranis i en establiments on es manipulin aliments. Tot i ser fotofòbiques i d'hàbits nocturns, amb l'arribada de la primavera i el bon temps es deixen veure a partir del capvespre o la matinada. La seva eliminació és necessària perquè són portadores de bacteris, virus i fongs que poden causar al·lèrgies i contaminar els aliments que puguin tenir a l'abast.

Per controlar i impedir-ne la presència també és molt important la col·laboració de la ciutadania, a la qual es recomana: