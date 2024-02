Balmón descarta ampliar territorialment la metròpoli de l'AMB: 'No és el moment'

| RETHINKBCN/FOMENT

El vicepresident executiu de l'AMB ho ha anunciat a la conferència “La metròpolis de les respostes”, a Foment del Treball i presentat per Ángel Simón, conseller delegat de Criteria.

Cal continuar avançant en la coordinació entre els municipis

A la seva introducció Àngel Simón ha destacat que "és fonamental continuar avançant en una major coordinació entre els municipis de l´àrea metropolitana de Barcelona".

Per a ell cal seguir 'reforçant la trajectòria i la rellevància de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a entitat, per actuar conjuntament davant dels reptes que afrontem com a societat, i contribuir a la reducció de desigualtats.'

L'habitatge és un eix central de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Durant la seva intervenció Balmón ha insistit que cal “consolidar i millorar” les polítiques que presta l'AMB abans d'ampliar-la a nous municipis.

Ha parlat durant la seva intervenció de dos grans compromisos per continuar consolidant les polítiques metropolitanes de vivenda i de mobilitat sostenible.

'Cal accelerar les polítiques d'habitatge, construint més habitatge públic assequible, reutilitzant el parc existent, rehabilitant i mitjançant' ha dit Balmón.

'Per avançar necessitem coratge polític i un acord entre administracions públiques, promotors, entitats i societat civil'.

Feia una nova mobilitat urbana

Amb les ZBE ha afirmat que l‟AMB ha estat artífex de la lluita contra la contaminació i la millora de la qualitat de l‟aire.

I ha explicat que cal un espai de diàleg, consens i debat per incorporar el sector privat en aquesta gestió.

Ha deixat clar que l'AMB no està en contra del cotxe privat.

L'AMB vol reordenar les diferents maneres de desplaçar-se des del diàleg i el consens amb els afectats.

Balmón ha remarcat la necessitat establir consensos que permetin avançar i anticipar-se en els problemes com el canvi climàtic, la sequera, la qualitat de l'aire i les desigualtats socials.

'Tenim una metròpoli forta, sòlida i amb una perspectiva de futur increïble. La nostra societat es troba en transformació constant i la nostra missió és consolidar aquestes fortaleses i preservar-ne les bases”.

El vicepresident ha reivindicat l‟espai central de l‟AMB, forjat a partir d‟un govern de consens amb diferents forces polítiques, que defuig de populismes, polaritzacions, incerteses i dubtes.

Balmón ha fet una crida a potenciar la col·laboració interadministrativa i ha estès la mà a la Generalitat per treballar plegats en polítiques de qualitat de l'aire, desigualtats o cohesió social.

La seguretat metropolitana estarà a les mans d'una societat mixta

Balmón ha explicat que el sistema metropolità integral de seguretat ja ha començat a caminar amb l‟aprovació d‟una comissió d‟estudi.

Se sondejarà el mercat per constituir una societat mixta.

Hi haurà un soci privat que tingui la perícia de desplegar la tecnologia i el servei necessari.

Un 'sistema integral de seguretat no vol dir crear un cos de policia' segons Balmón.

Per a ell cal 'aprofitar la capacitat tecnològica que permeti a la gent comunicar perills des del mòbil' ha afirmat.



Balmón ha carregat contra qui vincula la delinqüència a la immigració.

'Això només provoca una degradació de la convivència: hem d'actuar contra els delinqüents, vinguin d'on vinguin' segons el vicepresident de l'AMB.