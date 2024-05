Bany de masses en una 69 edició de 'Girona, Temps de Flors' adaptada a la sequera

per Redacció CatalunyaPress

Unes 400.000 persones han visitat la 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' que s'ha adaptat aquest any a la sequera, amb mesures que han reduït en 400 litres el consum d'aigua, segons ha informat l'Ajuntament de Girona aquest dilluns en un comunicat.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis, ha valorat l'edició com a "positiva davant d'un context de sequera i de molta incertesa".

Aquest any l'organització ha optat per plantes i flors que requereixen menys aportació d'aigua, amb espècies autòctones i plantes adaptades a climes secs, així com flors seques o preservades perquè gastin menys aigua.

També s'ha facilitat una esponja floral que garanteix la humitat necessària a la planta, fet que ha fet possible desenvolupar tota l'edició regant una sola vegada les flors amb aigua de pluja.

Guanyadors de la mostra d'aparadors

Pel que fa a la vintena edició de la Mostra d'Aparadorisme i Decoració Interior, els premiats han estat els establiments Ribes, la botiga oficial del Girona Futbol Club i el restaurant Tofu, rebent el primer, segon i tercer premi, respectivament.

Els guanyadors tindran un espai específic a la propera edició de la revista 'Temps de Flors' per promocionar i donar visibilitat als establiments.