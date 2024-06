Barcelona té 353 recursos climàtics: consulta quins queden a prop de casa teva

Amb l'arribada de la calor s'activen els espais i els equipaments de la ciutat que actuen com a refugis climàtics per afrontar les altes temperatures i trobar confort tèrmic. Aquest any són 353 refugis, uns 120 més que l'any passat. Entre les novetats hi ha la incorporació d'alguns mercats municipals, espais d'altres administracions i alguns de privats.

El 98% dels barcelonins i barcelonines tenen un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa i el 68% en tenen un a menys de 5 minuts. Entre els equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics hi ha interiors com a biblioteques, centres cívics o museus, i exteriors com a parcs, jardins, patis d'escola o guarderia i interiors d'illa.

Els refugis estan recomanats per a persones vulnerables a la calor, nadons, ancians o persones amb malalties cròniques, sempre que no necessitin atenció mèdica. Tenen una bona accessibilitat, àrees de descans, aigua, ombra i són segurs. Són espais gratuïts, amb excepció de les piscines municipals de la ciutat, que aquest any es convertiran totes en refugis climàtics i es regularan segons el preu públic fixat.

A la web dels refugis climàtics podeu consultar els horaris d'obertura. A més, també hi ha un mapa per buscar els refugis més propers.

Atenció social davant de les altes temperatures

El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) actuarà com a referent d'atenció social en cas que la pujada de les temperatures obligui a elevar l'alerta per onada de calor de la fase preventiva fins a una fase d'alerta, en cas que la temperatura diürna supera els 33,7 graus centígrads o bé quan la temperatura mínima nocturna sigui superior als 25,9 graus centígrads, o bé d'emergència si la temperatura màxima supera els 35,7 graus o la mínima puja per sobre dels 27 ,9 graus.

El CUESB habilitarà una sala d'espera amb confort tèrmic i font d'aigua per a persones vulnerables. En cas que calgui, també s'activarà el CUESB com a lloc de pernoctació per a persones que presentin una gran fragilitat.

Consells per a la calor

Dins de casa:

Abaixa les persianes de les finestres durant les hores de sol i obre les finestres durant la nit

Refresca't sovint amb dutxes o tovalloles xopes d'aigua

Queda't a les habitacions més fresques

Utilitza algun tipus de climatització, com ventiladors, aire condicionat o ventalls Intenta passar almenys dues hores al dia en llocs climatitzats, com els refugis climàtics interiors

Nadó aigua, fins i tot sense set, i no prenguis begudes alcohòliques

Prioritza els menjars lleugers i evita els menjars calents i els molt calòrics

Al carrer: