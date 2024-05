Barcelona celebrarà una concentració en memòria de l?activista trans Silvia Reyes

Aquest dissabte 1 de juny a les 11.00 hores del matí se celebrarà, entre els carrers Consell de Cent i Enric Granados, un acte d'homenatge a l'activista trans Silvia Reyes, morta el 22 de maig passat. L´acte ha estat organitzat per la fundació Enllaç i promogut per l´Observatori contra la LGTBIfòbia.

En declaracions a CatalunyaPress , el president de l'Observatori contra la LBTBIfòbia, Eugeni Rodríguez, ha explicat que la concentració, “no només és en memòria del treball incansable de Silvia Reyes, sinó que demanen que la plaça, on es realitza la concentració, porti el nom de l'activista trans, ja que significava molt”.

A més, demanen a l'Ajuntament de Barcelona que “se li concedeixi a Silvia Reyes la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona, perquè és una figura important a la comunitat LGTBI i referent a l'estat, ja que gràcies a la seva feina s'han pogut fer canvis i millores per a l'acceptació i el benestar de les persones Trans i del col·lectiu”, afirma Rodríguez.

Qui era Silvia Reyes?

Silvia Reyes (Palma de Gran Canària, 1949 – Barcelona, 22 de maig 2024) va ser una activista trans que va defensar els drets de les persones trans i la comunitat LGBTI+. Al llarg de la seva vida, es va dedicar a la lluita per la igualtat, la inclusió i el reconeixement dels drets humans, enfocant-se especialment en la visibilitat i la dignitat de les persones trans.

Reyes va jugar un paper crucial en la conscienciació sobre les dificultats que enfronta la comunitat trans, incloent-hi la discriminació, la manca d'accés a serveis de salut adequats i la necessitat de polítiques inclusives. El seu activisme va ajudar a impulsar canvis legislatius i socials que van millorar la qualitat de vida de moltes persones del col·lectiu. També ha participat en campanyes educatives, conferències i esdeveniments públics per promoure l'acceptació i el respecte per la diversitat de gènere.

L'activista va treballar incansablement com a militant en defensa dels drets de les dones trans als 80 i 90, sent reprimida en moltes ocasions, va passar per la presó diverses vegades i li van treure una beca per estudiar medicina per la seva forma de vestir.