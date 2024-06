Barcelona commemora la primera manifestació a favor de l'alliberament sexual el 1977

per Gabriel Izcovich

L'Ajuntament de Barcelona ha commemorat aquest dissabte la primera manifestació de l'orgull LGTBI de l'Estat, que es va celebrar a la Rambla de Santa Mònica l'any 1977, amb la inauguració d'un faristol de memòria al costat d'entitats representants del col·lectiu a la ciutat.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït a "tots els col·lectius que avui segueixen el fil vermell d'aquesta lluita" durant l'acte d'inauguració al lloc on es reivindica el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI a la capital comtal, segons ha informat el hotel de ciutat en un comunicat.

La Ponència del Nomenclàtor va aprovar posar un faristol de memòria per commemorar aquesta marxa que va tenir lloc el 26 de juny de 1977, que no va comptar amb l'autorització del govern i seguia les reivindicacions del Gay Liberation Front nord-americà.

La manifestació va reunir més de 5.000 persones, entre les quals activistes del moviment feminista i organitzacions veïnals, estudiantils, sindicats i partits polítics, i va ser reprimida amb violència per la policia.

Collboni ha aprofitat per recordar que Barcelona tornarà a ser pionera en defensa dels drets de les persones LGTBI: "Serà la primera ciutat de l´Estat que tindrà una ordenança específica contra els delictes d´odi i discriminació."

Durant l'acte, el director general per la Igualtat Reial i Efectiva de les Persones LGTBI+ del Ministeri d'Igualtat, Julio del Valle, ha reconegut la trajectòria professional de l'artista malagueny Nazario Luque com a exemple de “llibertat” per la seva lluita a favor dels drets del col·lectiu.

L'artista ha agraït el premi Arcoiris, que ha volgut compartir amb totes les seves amigues "travestis i transsexuals", especialment amb Silvia Reyes.