Barcelona, en construcció aquest estiu: hi haurà 49 obres i 7 pavimentacions

per J.C. Meneses Montserrat

Barcelona encara un estiu amb 49 obres i 7 pavimentacions que tindran la seva afectació més gran a l'entorn de la plaça Espanya, pels treballs per a l'ampliació de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i també a la Ronda de Dalt per la segona fase de la cobertura.

"Comprensió i paciència", ha demanat la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, davant de les obres i les seves afectacions als ciutadans, en una roda de premsa aquest dijous amb l'enginyer en cap de Barcelona, Oriol Altisench, i la cap del departament de coordinació d'obres a l'espai públic, Laia Pujol.

L'Ajuntament invertirà 29 milions d'euros al catàleg d'obres d'aquest estiu, que fa aquests mesos en ser el moment en què la ciutat "té menys tensió i pressió, sobretot pel calendari escolar i laboral", ha matisat Bonet.

Les obres de la L-8

Des d'aquest dimecres fins al 14 de juliol, es duran a terme els treballs de contenció de terres previs a l'execució del recinte del pou d'atac de la Gran Via, que obliguen a tallar el carrer Llançà a banda i banda de la Gran Via, on també es restringeix un carril de circulació.

A partir del 15 de juliol es canvia de fase desplaçant els carrils de trànsit i mantenint la restricció d´un carril a la Gran Via, moment en què s´ocuparà el parc de Joan Miró per dur a terme la implantació del pou de terres.

A més, hi ha programades diverses obres per executar creus de serveis a l'àmbit de la plaça Espanya, que comportaran talls a partir del 29 de juny i que s'aniran fent successivament a diversos punts de la plaça fins al 30 d'agost.

Aquesta setmana també s'han iniciat els treballs d'obra civil del pou d'emergència de la L8 al carrer Consell de Cent, que comporta el seu tall amb el de Comte Urgell, i la restricció a Urgell dels carrils de circulació, que han passat de 3+bus a 2 de trànsit.

Talls al Metro ia la B-23

A l'àmbit de les infraestructures, també destaquen els talls parcials al Metro: a la L2 (entre Paral·lel i Sagrada Família, del 25 de juny al 25 d'agost), L4 (entre la Selva de Mar i La Pau, del del 27 de juliol al 22 d'agost), L5 (entre Cornellà Centre i Collblanc, del 25 de juny a l'1 de setembre) i L10N (entre Gorg i La Salut, entre el 5 i el 25 d'agost).

Continuaran les afectacions a l'avinguda Diagonal, entre la Torre Melina i el límit amb Esplugues de Llobregat, per les obres d'implementació d'un carril bus a la B-23, amb reducció de l'amplitud dels carrils.

Actualment, l'afectació principal es concentra a la vorera àmbit muntanya de l'avinguda Diagonal ia partir del 17 de juliol els treballs es traslladaran sobre el futur carril bus.

URBANITZACIONS, TAMBÉ PROTAGONISTES

A la mateixa Diagonal, es duran a terme els treballs d'urbanització per la unió del tramvia, entre les Glòries i Verdaguer, perquè comencin a circular els trens a la tardor; per això aquest estiu es faran les proves de sistema i la marxa en blanc.

A la urbanització de la Diagonal se suma la cobertura de la Ronda de Dalt, que perd un carril per sentit des d'aquesta setmana fins al 5 de setembre; la de la Rambla; i les actuacions a l'entorn de l'estació de Sants, per on es circularà principalment pel costat mar.

També hi haurà afectacions a la ronda de Sant Antoni i al carrer Tamarit, amb feines a les voreres laterals de la ronda, així com a la plaça del Dubte, i se seguirà avançant en la reurbanització de la plaça de les Glòries.

S'iniciaran altres urbanitzacions de caràcter més local als carrers Europa, Bordeus, Cardenal Tedeschini, Ros, Elkano i Sant Antoni Abad, que consistiran en ampliació de voreres o implantació de plataformes úniques.

Hi haurà 7 pavimentacions

Al catàleg d'obres s'inclouen 7 pavimentacions que permetran reparar prop de 100.000 metres quadrats de terra, entre les quals destaquen la del carrer Sants i la de Creu Coberta, al tram comprès entre avinguda Madrid i plaça Espanya; i la de l'avinguda Diagonal, entre el carrer del Doctor Marañón i la plaça de Francesc Macià, on s'eliminarà el carril reversible.

També estan previstes diverses actuacions per garantir la qualitat dels subministraments urbans, amb reparacions de les xarxes primàries d'aigua potable, gas natural i línies elèctriques, i es faran 7 intervencions per ampliar i fer més eficient la xarxa per captar i distribuir aigua freàtica.

L'Ajuntament farà un major grau de supervisió i controls setmanals de les obres, en el marc del Pla Endreça, analitzant també l'impacte en el medi ambient i en la neteja per introduir millores o ajustaments en la planificació si cal.

Barcelona compta actualment amb 217 obres actives, 184 de les quals estan en execució i 33 pendents d'inici.