Barcelona detecta 300 pisos turístics il·legals cada mes

Barcelona ha estat a l'avantguarda de la lluita contra els pisos turístics il·legals durant anys, i la batalla continua. Tot i els esforços del govern d'Ada Colau, que ha tancat prop de 6.000 d'aquests allotjaments des de la seva ofensiva inicial, el problema persisteix. Segons dades de l'Ajuntament, i com ha recollit el Diari Ara, el servei d'inspecció continua descobrint fins a 300 nous pisos il·legals cada mes, fet que demostra la naturalesa contínua d'aquest desafiament.

El procés per combatre aquests allotjaments comença amb un meticulós rastreig en línia per identificar aquells que operen sense llicència. Un cop identificats, els inspectors han de corroborar l'activitat il·legal i sol·licitar a les plataformes que desactivin els anuncis, encara que aquest procés pot ser complicat i perllongat, especialment amb plataformes com Airbnb, on les sol·licituds s'han de fer per correu ordinari a Irlanda.

L'aspecte administratiu també té un paper crucial en aquesta lluita. Els procediments per sancionar i aturar l'activitat il·legal solen portar entre quatre i cinc mesos, però en casos més complexos, aquest temps pot ser considerablement més gran. L'Ajuntament ha aconseguit recuperar al voltant de 3.473 pisos per a ús de residència habitual des del 2016, però encara enfronta desafiaments significatius a causa de l'especialització i la professionalització d'aquesta activitat il·lícita.

La primera tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, destaca que Barcelona és un referent en la lluita contra l'activitat il·legal de pisos turístics. Ella assegura que continuaran actuant amb fermesa per evitar que es mercadi amb un bé tan essencial com l'habitatge. Aquesta postura reflecteix el compromís continu de la ciutat per abordar aquest problema i protegir laccés a un habitatge adequat per als seus residents.