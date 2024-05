per Gabriel Izcovich

CATALUNYA.-L'Ajuntament de Barcelona estrena un sistema en línia per agilitzar l'obertura de locals i comerços

BARCELONA, 26 maig. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha estrenat un nou sistema en línia per gestionar els tràmits d'obertura de locals, comerços i centres de treball a la ciutat, que servirà per agilitzar tràmits per a noves activitats econòmiques, ha informat el consistori aquest diumenge en un comunicat.

Aquest tràmit, accessible cada dia de la setmana, permet conèixer de manera immediata l'admissibilitat d'una activitat econòmica i lliura informació sobre normatives, urbanisme o canvis de titularitat, entre d'altres.

També permet fer controls i monitorització dels expedients, amb seguretat de dades i menor marge d'error mitjançant arxius digitals actualitzats i compartits.

L´Ajuntament ha remarcat que el sistema permetrà a la ciutadania estalviar temps i despeses, a més d´aportar més seguretat, privadesa, transparència i coneixement ja que forma part d´un pla del govern municipal que vol millorar l´atenció al´activitat econòmica de la ciutat.

A més, el consistori formarà taules de treball amb diferents col·legis professionals que formen part de la "cadena de valor" en la creació d'una nova activitat econòmica a la ciutat.

Cada any, l'Ajuntament gestiona més de 4.000 tràmits d'inici de nova activitat a la ciutat, molts del sector del comerç o la restauració.