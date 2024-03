Barcelona habilita un nou ascensor al barri d'Horta

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament un nou ascensor per connectar i salvar un desnivell de 5,5 metres entre el carrer Torrent de Can Mariner i el carrer d'Eduard Toda al barri d'Horta.

L'ascensor està ubicat al costat d'unes escales per oferir una alternativa a les persones amb dificultats a la mobilitat o persones que portin carros, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

També s'ha realitzat una reurbanització de la zona de la plaça del carrer Torrent de Can Mariner, que ha consistit a canviar el paviment, instal·lar mobiliari urbà nou, renovar la zona de jocs infantils i canviar l'enllumenat i la xarxa de drenatge existents .

Les obres de l'ascensor es van iniciar l'abril de l'any passat. Un dels seus avantatges és que es va construir al costat d'un tram d'escales que ja existia, per actuar com a alternativa per als que tenen dificultats de mobilitat, o pels que han de transportar carros de nens o altres objectes.

Horta, un barri famós pels seus desnivells

El barri d'Horta, situat al districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, presenta desnivells topogràfics significatius a causa de la seva ubicació als contraforts de la Serra de Collserola. Aquesta característica geogràfica es tradueix en carrers costeruts i pendents pronunciats en certes àrees del barri. En particular, zones com la part alta d'Horta, coneguda com a "Horta Vella", i els voltants del Parc del Laberint d'Horta, presenten desnivells considerables que ofereixen vistes panoràmiques de la ciutat.

Aquests desnivells no només afegeixen encant i caràcter al paisatge urbà d'Horta, sinó que també poden representar un desafiament per a la mobilitat de vianants i vehicular, així com per a la planificació urbana i l'accessibilitat. Tot i això, les autoritats locals han implementat mesures per millorar l'accessibilitat i mitigar els impactes d'aquests desnivells, com la instal·lació d'escales mecàniques i ascensors públics a certes zones del barri. L'any 2019, per exemple, l'ajuntament ja va instal·lar l'ascensor de la Davallada de Gallecs d'Horta-Guinardó.