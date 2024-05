Barcelona ja té pressupostos: s'acaba el termini per plantejar qüestió de confiança

Bones notícies per al govern municipal de Barcelona: aquest dijous 2 de maig ha expirat el termini perquè els partits de l'oposició plantegessin una qüestió de confiança a Jaume Collboni. I, per tant, el pressupost per a la capital de Catalunya d'aquest 2024 tira endavant automàticament.

L'oposició tenia, des de fa un mes, la possibilitat de tractar d'assolir un acord amb 21 regidors (la majoria absoluta), i triar un nou primer regidor, però és una opció que no va estar damunt la taula en cap moment.

Els comptes més alts de la història

Així, després de Plens tensos plens d'acusacions creuades, el pressupost que rep llum verda puja ara a 3.807 milions d'euros, cosa que significa un augment del 5,9% respecte al 2023. Són, amb les dades a la mà, els pressupostos més alts de la història de la ciutat.

Aquesta suma ha experimentat una lleugera modificació des de la primera presentació a l'octubre, quan es registrava en 3.735 milions d'euros, a causa d'un augment en la contribució estatal prevista des d'aleshores fins ara.

Tot i que només té el sí del PSC (partit que ostenta l'alcaldia) i d'ERC (l'única força de l'oposició que ha donat el vot positiu als comptes), el pressupost s'aplicarà gairebé punt per punt aquest any.

A més de tenir el pressupost més alt a la història de la ciutat, es destina una partida rècord a inversions: 777,9 milions. Per primera vegada, la despesa corrent més elevada s'assigna a la política social, assolint els 438,7 milions, en comparació dels 392,4 milions del 2023, superant així la despesa en neteja i cura de l'espai públic, també conegut com a benestar comunitari, que se situa en 419 milions, davant dels 403 milions del pressupost anterior.

Entre altres, han de servir per construir 1.000 pisos públics nous. L'acord també preveu destinar un fons de 15 milions d'euros per a actuacions en carrers amb molt de trànsit, com Balmes, el passeig Maragall i Fabra i Puig. A més, s'establirà un pla de tornada social de la Copa Amèrica, que implicarà l'assignació de 10 milions d'euros del recàrrec municipal de la taxa turística a inversions a la Barceloneta. Per acabar, es crearà l'Oficina de la Llengua Catalana, que comptarà amb una dotació pressupostària de 4 milions d'euros.

"Punt d'inflexió"

Això, doncs, és una pilota d'oxigen per a Jaume Collboni, que quan estava defensant els comptes els va definir com a "un punt d'inflexió" per a la ciutat.