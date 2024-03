Barcelona obligarà a reutilitzar l'aigua de la dutxa per al vàter

per J.C. Meneses Montserrat

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació d'una nova ordenança per aprofitar les aigües grises a edificis de nova construcció i grans rehabilitacions, i que obligarà a reutilitzar l'aigua de la dutxa i les banyeres per a les cisternes del vàter.

En un comunicat aquest divendres, el consistori ha explicat que el seu objectiu és aprovar la normativa a finals del 2024 i que el primer pas serà obrir un procés participatiu, que culminarà en el redactat del text inicial, que es portarà a debat i aprovació.

Segons l'Ajuntament, el reaprofitament de les aigües grises ajudarà a reduir el consum d'aigua potable a l'àmbit domèstic, ja que calcula que una llar de quatre persones gasta uns 200 litres d'aigües grises al dia.

La nova normativa establirà els criteris tècnics per aprofitar aquestes aigües grises amb “garantia de qualitat i de forma sostenible”.

Ha assegurat que aquest aprofitament és "rendible" a edificis de més de 16 vivendes o que tinguin un consum mínim d'aigua anual de 500 metres cúbics.

El consistori ha afegit que la inversió per instal·lar aquest sistema "és mínima" i que es recupera de manera ràpida, ja que permet un estalvi directe d'uns 90 euros a l'any per habitatge per la reducció dels consums.