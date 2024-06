Barcelona obre aquest estiu patis d'escoles i escoles bressol a tots els districtes

L'Ajuntament de Barcelona obrirà a l'estiu, des d'aquest dimarts fins al 31 d'agost, els patis de 38 escoles públiques i escoles bressol municipals, i n'hi haurà almenys un a cada districte.

El programa municipal Patis Escolars Oberts al Barri inclou un servei de monitorització per obrir i tancar el pati i per controlar el bon ús de les instal·lacions, informa aquest dilluns en un comunicat.

Obriran a diferents franges horàries, de matí i tarda, per oferir els seus espais a l'ús de la ciutadania i dels barris com a espai per a joc compartit, estar, llegir, i també molts actuaran com a refugi climàtic.

Els patis d'escoles pretenen potenciar l'ús educatiu del temps fora de l'horari escolar per a infants, joves i famílies, i adults en general.

A més, diverses escoles bressol ofereixen els seus patis com a espais de joc lliure per a nens fins a 6 anys i les seves famílies els dissabtes d'estiu: hi haurà racons de contes (amb la participació del Consorci de Biblioteques de Barcelona) i elements de joc.