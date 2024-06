Barcelona obre una nova convocatòria per incorporar professionals a l'Ajuntament

per Gabriel Izcovich

L'Ajuntament de Barcelona ha obert una nova convocatòria de borses de treball per incorporar professionals a l'Ajuntament durant el 2025, informa aquest diumenge en un comunicat.

Entre els professionals que es busquen, destaquen els perfils en prevenció de riscos laborals, tècnics superiors en ciències, ciència de dades, dret, economia, medicina i TIC i tècnics mitjans en arquitectura, enginyeria, infermeria i treball social.

La convocatòria estarà oberta fins al proper 9 de juliol i les proves es convocaran en un termini entre 3 i 6 mesos, en què hi haurà proves d'aptitud, d'ofimàtica, llengua estrangera, de personalitat i competències i, per als candidats que no puguen acreditar el nivell necessari, es faran proves de català i castellà.