Barcelona es queda sense 1.700 pisos de lloguer social per la caiguda dels pressupostos

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dijous en declaracions als periodistes que el projecte per construir 1.700 pisos socials a Barcelona no es pugui dur a terme per la manca de Pressupostos de la Generalitat, cosa que veu com “la punta del iceberg" de no tenir comptes.

Ho ha dit després que la consellera de Territori, Ester Capella, hagi afirmat en una entrevista a El País que aquests habitatges no es podran construir per la manca de pressupostos.

La previsió era construir-les a solars de l'Ajuntament de Barcelona cedits a l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

Collboni ha explicat que caldrà esperar que arribi un nou Govern després de les eleccions al Parlament el 12 de maig i decideixi les polítiques pressupostàries.

"Si aquestes inversions no es produeixen, prendrem decisions, perquè aquests solars són propietat de la ciutat i estan destinats a fer vivenda protegida", ha detallat.

També ha recordat que la no aprovació dels comptes de l'Estat i del Govern no succeirà a l'Ajuntament de Barcelona, on Collboni ha recorregut a una qüestió de confiança per la qual els pressupostos s'aprovaran de manera automàtica el proper 2 de maig, si la oposició no presenta una majoria alternativa.

L'Ajuntament de Barcelona va oferir l'agost passat a la Generalitat 27 solars municipals perquè construís un total de 1.764 habitatges públics en aquest mandat per tal d'ampliar l'oferta de pisos a la ciutat amb una inversió de 264,6 milions d'euros.

Ho van anunciar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la seva primera trobada institucional aquest dimecres al Palau de la Generalitat.

La construcció d'habitatge públic aniria a càrrec de l'Institut Català del Sl (Incasol), que comptaria amb un augment de la dotació pressupostària pròpia per assumir l'encàrrec, va explicar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Tot i això, aquesta pujada pressupostària mai va arribar a causa del bloc de Junts i Comuns.