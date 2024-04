Barcelona reactiva un projecte de pacificació al carrer Rosselló

La pacificació del carrer de Rosselló, ubicada entre l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer de Villarroel a Barcelona, torna a sorgir com una possibilitat a l'agenda municipal, segons el que va mencionar el regidor Jaume Collboni durant el ple de divendres passat. Aquest projecte, que havia estat exclòs dels pressupostos participatius a finals de gener, quan es van habilitar 30 milions d'euros per ser destinats a iniciatives determinades per la ciutadania sota l'administració d'Ada Colau, ara es reanima com una de les propostes per augmentar la presència de zones verdes a la ciutat.

Jaume Collboni, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, ha assenyalat que la pacificació del Carrer de Rosselló s'alinea amb la visió d'incrementar els eixos verds urbans, juntament amb altres iniciatives com ara la prolongació de la pacificació de la Meridiana i la transformació del Passeig de la Mar Bella. Tot i que aquest projecte encara no compta amb un pressupost ni un calendari definit, es contempla com una pacificació amb un enfocament diferent, després d'haver estat retirat dels pressupostos participatius a causa de dificultats en la implementació entre els anys 2019 i 2023.

D'altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ofereix detalls més concrets sobre altres projectes a la ciutat. En particular, destaca la reforma de la Meridiana, amb una inversió de 3,5 milions d'euros per a aquest any i 26 milions d'euros per al mandat complet, així com la remodelació de la Mar Bella, amb sis milions d'euros destinats al any 2024 i un total de 21,3 milions d'euros fins a l'any 2027

La pacificació del Carrer de Rosselló, que va ser el projecte més votat al districte de l'Eixample als pressupostos participatius, tenia un cost estimat de 875.000 euros. Aquesta iniciativa tenia com a objectiu connectar diversos punts del barri, incloent-hi la Model, l'Hospital Clínic i els jardins de Montserrat, i comptava amb el suport d'entitats com l'Eixample Respira, l'associació de veïns de l'Esquerra de l'Eixample i l'AFA Xirinacs . La cancel·lació d'aquest projecte va generar crítiques per part d'aquests col·lectius, que van considerar que es menyspreava la participació ciutadana.

Cal esmentar que altres projectes dels pressupostos participatius han estat cancel·lats pel PSC, com ara el carril bici de la plaça de Catalunya i els ecoxamfrans del carrer d'Aragó a l'Eixample, entre d'altres.