Barcelona reobre una de les platges després de les obres pels temporals de tardor

per Helena Celma

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres d'emergència a la platja de la Nova Mar Bella (ubicada al districte de Sant Martí), afectada al novembre pel pas de les borrasques Ciarán i Domingos, que van fer malbé el mur de separació del passeig marítim i van provocar pèrdues de sorra a la platja.

La directora de platges de Barcelona, Patricia Jiménez, ha explicat aquest dimarts en declaracions als periodistes que l'actuació ha consistit a treure el tram de mur deteriorat i reconstruir-lo, fer una escullera de protecció, posar una nova barana i refer el paviment i les instal·lacions que donen servei a les platges i als seus locals, com laigua la llum i la fibra.

Les obres, que han intervingut en un tram de 140 metres durant sis mesos i amb un cost d'1,7 milions d'euros, també han consistit a afegir-hi 26.000 metres cúbics de sorra procedent del Masnou (Barcelona).

Al ser preguntada per la durada de les intervencions --que l'Ajuntament va estimar en dos o tres mesos--, Jiménez ha afirmat que han trigat "més del previst perquè les obres també tenen la seva complicació" i refer les infraestructures i recuperar els serveis comporta temps, ha dit.

Sorra

Jiménez ha assenyalat que, malgrat que les platges de Barcelona tenen espigons i dics submergits que retenen la sorra, són "deficitàries en sediments" i l'Ajuntament estima que perden 30.000 metres cúbics de sorra anuals.

El consistori redistribueix la sorra dels punts en què s'acumula, com a la bocana del Port Olímpic, on aquest 2024 està previst iniciar les obres de drenatge per treure uns 17.000 metres cúbics de sorra, cosa que permetrà "reajustar" les platges de la Barceloneta, Sant Sebastià, Somorrostro i una part de la Nova Icària, ha detallat Jiménez.

Així, el Ministeri de Transició Ecològica està fent un estudi per a l'estabilitat de les platges i l'aportació de sorra que cal.

Temporada de platges i Copa Amèrica

Jiménez ha explicat que, a l'actual fase d'excepcionalitat per sequera, tornaran a obrir una dutxa per platja, encara que "això comporta el seu temps perquè s'han de fer tots els tests i controls de qualitat".

En preguntar-li per altres obres pendents, Jiménez ha assenyalat que "el que ara falta és acabar de restituir les platges de ponent per deixar-les llestes per a la temporada" i ha indicat que s'espera una temporada de platges amb una afluència més gran de turistes, amb motiu de la Copa Amèrica de Vela, que se celebrarà des d'agost fins a l'octubre.

"L'any passat vam tenir prop de 5,2 milions d'usuaris, i per això vam esperar uns números una mica superiors, però vam pensar que serà gradual i amb un octubre més fort, això sí", ha dit.