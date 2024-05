Barcelona tindrà un nou Museu Thyssen, que s'instal·larà a l'antic cine Comedia

per Gabriel Izcovich

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, el fons Stoneweg Plaus & Experiences i les famílies propietàries de l'antic cinema Comèdia de Barcelona han signat un preacord perquè l'immoble sigui un Museu Carmen Thyssen, informen fonts de l'operació a Europa Press.

Segons ha avançat aquest divendres 'La Vanguardia', la baronessa ha arribat a un acord amb els propietaris de l'edifici, ubicat al passeig de Gràcia, i que van rebre menys d'una desena d'opcions sobre el possible ús de l'immoble.

Les mateixes fonts consultades afirmen que "s'estan negociant" les condicions del contracte. Està previst que aquest nou Museu Carmen Thyssen aculli “part de la col·lecció privada de la baronessa”. Els antics cinemes Comedia, situats a la intersecció de Gran Via amb passeig de Gràcia, van tancar el 14 de gener després de 60 anys d'activitat cinematogràfica.

La relació de la baronessa Thyssen amb l'art i els museus

La baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza, nascuda com a Maria del Carmen Rosario Soledad Cervera i Fernández de la Guerra el 1943 a Barcelona, és una destacada col·leccionista d'art i filantropa espanyola. Coneguda comunament com a Tita Cervera, va ser Miss Espanya el 1961 i posteriorment va desenvolupar una carrera al cinema. La seva vida va fer un gir significatiu quan es va casar amb el baró Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza el 1985, un adinerat industrial i col·leccionista d'art suís d'origen alemany.

La relació de Carmen Thyssen amb els museus i l'art es va consolidar a través del matrimoni amb el baró Thyssen-Bornemisza. Hans Heinrich tenia una de les col·leccions d'art privades més importants del món, que abraçava obres mestres des del Renaixement fins al segle XX. Sota la influència i el suport de la seva dona, aquesta col·lecció va ser traslladada el 1992 a Madrid i es va convertir a la base del Museu Thyssen-Bornemisza, un dels museus més importants d'Espanya.

A més de col·laborar en la gestió d'aquesta col·lecció, Carmen Thyssen va començar a formar la seva pròpia col·lecció d'art, centrada en peces impressionistes, modernes i contemporànies, amb una atenció especial als artistes espanyols. La seva implicació i dedicació al món de l'art l'han portat a ser una figura clau en el desenvolupament i l'expansió de museus que porten el nom Thyssen.

A Barcelona, hi ha el Museu Carmen Thyssen Màlaga, que allotja part de la col·lecció personal de la baronessa. Tot i que aquest museu no és a Barcelona, sinó a Màlaga, és un exemple significatiu de com ha estès la seva influència a diferents ciutats espanyoles.

La baronessa també ha contribuït a la creació d'altres espais dedicats a l'art de la seva col·lecció, com el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza a Madrid, inaugurat el 1992, que acull la col·lecció original del baró Thyssen-Bornemisza juntament amb addicions posteriors, i el Museu Thyssen-Bornemisza al Monestir de Pedralbes a Barcelona, que ha allotjat exposicions temporals de la col·lecció Thyssen.