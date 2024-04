Barcelona vibrarà amb la primera regional de la Red Bull Batalla de la temporada

L'emoció del públic, el talent dels freestylers i el vibrant ambient d'una nova temporada de Red Bull Batalla arriben a Barcelona. La capital de Catalunya serà l'epicentre de l'acció, el proper dissabte 27 d'abril, del tret de sortida de la 19a edició d'aquesta competició, amb la primera regional de les quatre programades per a aquest any 2024. A l'escenari, 16 MCs ( mestres de cerimònies) seleccionats s'enfrontaran per demostrar qui mereixen un lloc a la Final Nacional.

El jurat d'aquesta regional serà a Big C, al número 121 del carrer Llull, un espai situat al districte de Sant Martí. Els MC Peces, MC Men i Blon tindran la tasca d'escollir els tres freestylers que es classificaran, avaluant la seva capacitat d'improvisació, les rimes, els punxlines i l'agilitat mental. I, per descomptat, el gran Dj Verse marcarà el ritme de les batalles sota els focus. A més, Marina Vinyals i Bekaesh estaran presents per fer tot el possible per mantenir l'ordre a l'escenari.

La competició comptarà amb la participació de noms com Adriana, Baró, Fabiuki, Hander, JMD 420, Mike Shinobi, Mr. Aaron, Nacho Argentí, Nocre, Paco CBA, Reuto, Sawi Elekipo, Sergi, Sof, Taros i Zoyert. Aquests virtuosos del rap improvisat s'enfrontaran un per un per conquistar la regional barcelonina.

Només tres obtindran la seva cobejada plaça a la Final Nacional, on es reuniran amb els seleccionats de les següents parades de la competició. Després de Barcelona serà el torn de Cadis (dissabte que ve 11 de maig), Madrid (una setmana més tard, el 18 de maig) i Bilbao (uns dies més tard, el 8 de juny).

Mnak, Alek i Segrelles són els tres freestylers que ja estan classificats per a la Final Nacional per haver-ho aconseguit a la nacional passada.

L´accés a aquesta regional serà lliure i estarà limitat per ordre d´arribada. La mirada de la comunitat d'amants del freestyle , tant dins com fora de les nostres fronteres, estarà posada a Barcelona el 27 d'abril. La competició podrà ser seguida a través dels canals de YouTube i Twitch de Red Bull Batalla.