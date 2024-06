Barcelona viu 'una crisi de vivenda de grans dimensions'

Els sindicats d'habitatge dels barris de Sants, Nou Barris, Poble Sec, Gràcia, les Corts, Tres Turons de Barcelona i el Sindicat de Llogateres, entre altres col·lectius socials, han retret a l'alcalde, Jaume Collboni, una "crisi d'habitatge" de grans dimensions".

En una roda de premsa aquest dimecres davant de l'Institut Municipal de Serveis Socials, els sindicats han lamentat que a la capital catalana es viu "un veinicidi sistemàtic i generalitzat perpetrat pels responsables polítics i aplaudit per rendistes, inversors i especuladors de tota mena".

Han criticat que el Pla Endreça és, textualment, un pla classista i racista que s'ha acarnissat contra les persones sense llar i ha dificultat l'empadronament, i han destacat “la catifa vermella que està posant el PSC als grans magnats de la Copa Amèrica , als inversors immobiliaris".

També han criticat que "l'única mesura estructural" anunciada pel consistori és l'extinció de les llicències per a pisos turístics el 2028 i han afirmat que la reforma de la reserva del 30% és una manera de mantenir el negoci immobiliari i impedir-ne l'accés a l'habitatge.

Després de la roda de premsa, una trentena de persones han ocupat l'interior de l'equipament municipal per protestar pel nou protocol d'Allotjament Temporal d'Urgència (ATU) de l'Ajuntament, amb crits de 'No és només per habitatge, és per una vida digna ' i 'Gent sense casa i casa sense gent', entre d'altres, amb l'objectiu de paralitzar-lo.

Un nou protocol ineficaç

Fonts municipals consultades han explicat que el protocol actual "no és sostenible" ni dóna una resposta adequada a moltes de les situacions, que, han dit, impliquen àmbits competencials aliens a l'Ajuntament, com ara salut i estrangeria.

El nou protocol estableix que només es proporcionin aquest tipus d'allotjaments durant sis mesos i les mateixes fonts muncipals han assenyalat que més de la meitat de persones a ATU porten al sistema més temps i "el fet de tenir persones sense rotació dificulta l'entrada de noves persones".

"Què passarà després de sis mesos"

La membre del Sindicat d´Habitatge de Gràcia, Judit Esposa, ha lamentat que el consistori "no ha dit què passarà després d´aquests sis mesos" i ha afirmat que moltes d´aquestes famílies estan excloses d´un mercat privat que és racista i aporofòbic.

Les mateixes fonts municipals han assegurat que en cap cas es deixaran d'atendre les necessitats de les persones, sinó que "es buscaran formes d'atenció que superin el mer allotjament", com a aportació de recursos més ajustats a les necessitats de cada persona o unitat familiar .

Per part seva, la membre del Sindicat d'Habitatge de Nou Barris Lola Ruiz ha explicat que la seva reivindicació és que l'Ajuntament de Barcelona "no es renti les mans i reconegui el paper que tenen en la crisi d'habitatge".

Aquest dimecres la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha explicat en roda de premsa que les iniciatives que els Comuns portaran al ple divendres inclouen una proposició per reclamar al govern de Jaume Collboni que retiri el nou protocol.