Barcelona vol pujar fins a 4 euros la taxa turística

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat al ple d'aquest divendres pujar de 3,25 euros fins als 4 euros (el màxim possible) la taxa turística per a totes les modalitats d'allotjament, amb els vots a favor del govern (PSC), Junts, BComú i ERC, i els vots en contra del PP i Vox.

Després d'aprovar-se la proposició presentada per ERC, el govern municipal vol que "el posicionament polític es converteixi en una decisió fiscal", segons ha afirmat el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, en declaracions als periodistes.

Per això, l'Ajuntament va sol·licitar el 12 de juny un informe al Consell Tributari com a pas previ per portar aquesta proposta a la Comissió d'Economia al juliol, on s'ha d'aprovar de manera provisional.

Si se supera aquest primer tràmit, la previsió és que la proposta de modificació de l'ordenança fiscal que regula el recàrrec turístic es pugui aprovar de manera definitiva al ple de setembre.

En vigor a l'octubre oa l'abril del 2025

Si fos així, es començaria a aplicar l'1 d'octubre; i, en cas que els terminis s'endarrereixin, entraria en vigor a l'abril, ja que l'impost es liquida semestralment.

El govern municipal ja va proposar en la proposta d'ordenances fiscals a l'octubre incrementar el recàrrec a 4 euros en allotjaments d'ús turístic i en creuers de curta estada, que l'oposició va tombar.

95 milions de recaptació aquest 2024

La previsió de l'Ajuntament per a aquest any és cobrar 95 milions d'euros derivats de la taxa turística, 75,1 dels quals són del recàrrec municipal i 19,9 de l'impost turístic que gestiona el Consistori.

Amb l'increment de la taxa fins als 4 euros, l'Ajuntament comptaria amb 20 milions d'euros extra per destinar serveis propis de la ciutat, gestionar els espais de gran afluència, i en l'àmbit firal.

Augmentar el retorn de l'activitat turística a la ciutat

La líder d'ERC, Elisenda Alamany, ha alertat que la ciutadania "subvenciona tota l'activitat turística amb la butxaca", per la qual cosa ha defensat la seva proposició per equilibrar la situació i augmentar el retorn de l'activitat turística a la ciutat.

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha donat suport a la proposta, ja que la taxa turística està "molt per sota altres ciutats europees", i ha advocat per gestionar l'excés de saturació turística, ha dit.

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha recordat que la seva formació ja ho va plantejar a la seva proposta alternativa de Pressupostos 2024 i ha reiterat la necessitat de posar límits a la massificació turística.

"El turisme no es pot criminalitzar"

La regidora del PP Ángeles Esteller creu que "el turisme no es pot criminalitzar", que cal gestionar i facilitar l'entrada de turistes.

El líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha criticat que l'augment de la taxa "no millora ni les prestacions turístiques de la ciutat ni suposa ajuda de cap mena".