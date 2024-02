La bogeria dels lloguers a Barcelona: impossible trobar un pis a bon preu

Els problemes relacionats amb l'habitatge a Barcelona creixen. I és que segons dades recents d'Idealista, l'oferta a la ciutat és cada vegada més petita... i això fa que els preus pugin.

Entre els pisos disponibles (uns 5.500) només 10 estan disponibles per llogar per 700 euros al mes o menys. De fet, per aquest preu, la majoria estan pensats per a contractes de temporada, fora del mercat d'habitatge tradicional.

A més, hi ha menys de 50 anuncis per menys de 800 euros i menys de 300 per 1.000 euros mensuals a tota la capital catalana.

Preus rècord... i continuaran pujant

De fet, a finals de l'any passat l'Institut Català del Sòl (Incasol) publicava que el tercer trimestre es va marcar un nou màxim històric. El preu mitjà mensual va ser de 1.171,28 euros als contractes formalitzats.

No hauria de sorprendre que els preus continuïn augmentant a Barcelona i arribin a màxims històrics mes rere mes. A l'octubre, per primera vegada a la història, es van superar els 20 euros per metre quadrat, i els registres del gener d'Idealista suggereixen una pròxima pujada per sobre dels 21 euros.

El darrer any, el preu dels anuncis ha augmentat un 12%, arribant a un nivell un 25% superior al màxim assolit abans de la pandèmia. En aquell moment, agents del mercat com el fons Blackstone, el propietari més gran del país, insinuaven que les rendes estaven arribant al seu límit.

Des de llavors, hi ha hagut restriccions als desnonaments i limitacions a les actualitzacions de contractes, que s'han plasmat a la Llei d'Habitatge. Aquesta regulació ha estat recolzada per l'Executiu socialista i col·lectius d'esquerra, amb un rebuig pràcticament unànime per part del sector propietari, compost per un 85% per particulars, segons dades del Govern.