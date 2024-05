La Boqueria de Barcelona és el millor mercat del món, segons Food&Wine

El rànquing internacional de mercats d'alimentació 'Global Tastemakers Awards 2024', organitzat per la revista Food&Wine, ha escollit el Mercat de la Boqueria de Barcelona com el millor mercat del món, davant del Tsukiji Outer Market de Tòquio i el Borough Market de Londres , entre altres.

Ha atorgat la primera posició a la Boqueria per "la varietat gastronòmica i la qualitat i la quantitat de productes frescos que ofereixen les parades", ha informat el mercat en un comunicat aquest divendres.

El president de la Boqueria, Jordi Mas, ha dit que és un mercat per sentir l'essència del producte i el caràcter humà dels professionals que treballen i “un altaveu internacional de la grandesa de la Ciutat Comtal”.

El llarg recorregut de la Boqueria

La història de la Boqueria es remunta a diversos segles enrere, essent un dels mercats més emblemàtics de Barcelona i un punt de referència a la vida quotidiana de la ciutat. El seu origen se situa al segle XIII, quan es va establir com un mercat de carrer als afores de les muralles medievals de Barcelona. Amb el temps, la Boqueria es va consolidar com un mercat d'abastaments on els agricultors de les zones properes acudien a vendre els seus productes frescos.

Al segle XIX, amb el creixement de la ciutat i la modernització de les seves estructures urbanes, la Boqueria va experimentar transformacions importants, passant de ser un mercat exterior a un mercat cobert amb una estructura metàl·lica dissenyada per l'arquitecte Antoni Rovira i Trias.

Des de llavors, la Boqueria s'ha mantingut com un punt de trobada cultural i gastronòmica, oferint una àmplia varietat de productes frescos, locals i exòtics. El seu ambient vibrant, colors cridaners i aromes temptadores fan de la Boqueria un lloc emblemàtic no només per als barcelonins, sinó també per als visitants que busquen submergir-se a la rica tradició culinària i cultural de Barcelona.